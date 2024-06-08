宋承炫結婚甜吻嬌妻！FTISLAND日本公演缺席　鄭容和、郭東延到了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體FTISLAND前成員宋承炫退團之後，日前宣布即將結婚震撼眾人，由於婚訊來得突然，他的婚禮訊息雖是意外地先被韓媒報導出來，但他隨後證實「我們會過得幸福的」，並公開與妻子的婚紗照。他8日舉辦婚禮，前公司FNC娛樂公司旗下藝人鄭容和、郭東延都有到場，只是昔日隊友FTISLAND在日本有活動無法到場。

▲宋承炫8日結婚，鄭容和、郭東延都到了。（圖／翻攝自IG）



宋承炫8日舉辦婚禮，他穿著帥氣的筆挺西裝現身，在眾人的見證下與妻子浪漫親吻，只是婚禮儀式並沒有對外公開，只邀請親朋好友到場，他雖已經退出FTISLAND，但還是與公司旗下藝人維持好友誼，鄭容和、郭東延到場祝賀，3人開心地比起YA合照，罕見的畫面引起一陣討論。

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事實上，宋承炫在2019年選擇退團後，已經蛻下藝人光環，日前在社群帳號拋下震撼彈，「經過深思熟慮，我決定離開娛樂產業，也可能會離開韓國，開始我的新生活章節。」過去有傳他婚禮舉辦完後，就會前往美國接下女友家中的食品事業，只是他本人沒有證實過。

▲FTISLAND在9日恰好有日本公演。（圖／翻攝自FTISLAND日本官網）



宋承炫婚訊公開後，他日前主動公開甜蜜婚紗照，老婆換穿黑色、白色兩套不同禮服，兩人都面帶甜蜜燦爛的笑容，恩愛地看著彼此，還有一張是夫妻倆在薄紗覆蓋下準備接吻的照片，氣氛相當唯美，也讓網友感動大呼「太美了」、「好為你們開心」。