24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」！深夜拍片怒轟：不負責的男人

記者劉宛欣／綜合報導

大陸選秀節目《青春有你》參賽選手黃一鳴於2023年爆出未婚生子的消息，她大方承認此事，現年24歲的她，2020年參加節目打開知名度，不過卻因被挖出曾參與校園霸凌，人氣受影響，集便經紀公司發聲明否認，她最後仍未能出道成團，轉戰網紅市場。近日她更是出面爆猛料，聲稱孩子的爸爸就是中國前首富王健林的獨子王思聰，引發輿論一片譁然。

▲王思聰爆就是黃一鳴孩子的生父。（圖／翻攝自微博）

黃一鳴曾公開暗示孩子的爸「帥、有錢、基因好」，還說「如果你知道孩子爸爸是誰，你可能會覺得我命好」，去年10月一度有人爆料孩子的生父就是王思聰，但說法未獲得當事人證實。直到現在黃一鳴才點鳴王思聰。

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▲黃一鳴爆料男方希望他拿掉孩子。（圖／翻攝自微博）



黃一鳴曾透露在得知懷孕時已與生父分手，男方曾希望她能拿掉小孩，但醫生的建議讓她最終決定留下孩子。她近日在深夜喝醉後發布影片，情緒激動地表達對王思聰的不滿，直言「Wsc（王思聰）說實話我太恨你了」、「不負責任的男人」。她後來更明確表示自己的不滿是針對王思聰的「我不就是吐槽一下王思聰嗎？為什麼這麼多人說我，大家酒喝多了不也這樣嗎？」

▲黃一鳴喝醉罵王思聰。（圖／翻攝自微博）

對於黃一鳴的指控，網友意見不一，有人質疑她對王思聰的指控，表示「自願生孩子的是你，竊喜命好的也是你，現在說男生不負責任的也是你，我不理解。」對此，黃一鳴回應道「從我在想讓他看看寶寶被拉黑的時候開始」，暗示她曾想讓小孩見王思聰，卻遭拒絕。

▲黃一鳴公開砲轟王思聰不負責任。（圖／翻攝自微博）

