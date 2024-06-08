ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」！深夜拍片怒轟：不負責的男人

記者劉宛欣／綜合報導

大陸選秀節目《青春有你》參賽選手黃一鳴於2023年爆出未婚生子的消息，她大方承認此事，現年24歲的她，2020年參加節目打開知名度，不過卻因被挖出曾參與校園霸凌，人氣受影響，集便經紀公司發聲明否認，她最後仍未能出道成團，轉戰網紅市場。近日她更是出面爆猛料，聲稱孩子的爸爸就是中國前首富王健林的獨子王思聰，引發輿論一片譁然。

▲王思聰是黃一鳴孩子生父。（圖／翻攝自微博）

▲王思聰爆就是黃一鳴孩子的生父。（圖／翻攝自微博）

黃一鳴曾公開暗示孩子的爸「帥、有錢、基因好」，還說「如果你知道孩子爸爸是誰，你可能會覺得我命好」，去年10月一度有人爆料孩子的生父就是王思聰，但說法未獲得當事人證實。直到現在黃一鳴才點鳴王思聰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王思聰是黃一鳴孩子生父。（圖／翻攝自微博）

▲黃一鳴爆料男方希望他拿掉孩子。（圖／翻攝自微博）

黃一鳴曾透露在得知懷孕時已與生父分手，男方曾希望她能拿掉小孩，但醫生的建議讓她最終決定留下孩子。她近日在深夜喝醉後發布影片，情緒激動地表達對王思聰的不滿，直言「Wsc（王思聰）說實話我太恨你了」、「不負責任的男人」。她後來更明確表示自己的不滿是針對王思聰的「我不就是吐槽一下王思聰嗎？為什麼這麼多人說我，大家酒喝多了不也這樣嗎？」

▲王思聰是黃一鳴孩子生父。（圖／翻攝自微博）

▲黃一鳴喝醉罵王思聰。（圖／翻攝自微博）

對於黃一鳴的指控，網友意見不一，有人質疑她對王思聰的指控，表示「自願生孩子的是你，竊喜命好的也是你，現在說男生不負責任的也是你，我不理解。」對此，黃一鳴回應道「從我在想讓他看看寶寶被拉黑的時候開始」，暗示她曾想讓小孩見王思聰，卻遭拒絕。

▲王思聰是黃一鳴孩子生父。（圖／翻攝自微博）

▲黃一鳴公開砲轟王思聰不負責任。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

推薦閱讀

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」！深夜拍片怒轟：不負責的男人

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」！深夜拍片怒轟：不負責的男人

三上悠亞驚爆「喝茫舌吻傑尼斯偶像」照片外洩內幕：我被陷害了！

三上悠亞驚爆「喝茫舌吻傑尼斯偶像」照片外洩內幕：我被陷害了！

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

72歲黃鶯鶯素顏現身　凍齡溫柔外型令人驚咤

72歲黃鶯鶯素顏現身　凍齡溫柔外型令人驚咤

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」！深夜拍片怒轟：不負責的男人

三上悠亞驚爆「喝茫舌吻傑尼斯偶像」照片外洩內幕：我被陷害了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王思聰, 黃一鳴

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 宋承炫結婚甜吻嬌妻！FTISLAND日本公演缺席　鄭容和、郭東延到了
  2. 李多慧「蕾絲蒙眼」應援挨酸情色！　直球回應首編舞心聲
  3. 沒有踩誰！「aespa合體NewJeans」熱舞片吸圍觀　網笑：房時爀最害怕的組合
  4. 陳芳語和解黃豪平後再同框！　曬合照笑了：今天沒有吵架
  5. 琵琶女神宣布「我是職業Uber司機」！　路考3次才過：我真的做到了
  6. 24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」！深夜拍片怒轟：不負責的男人
  7. 《天空之城》金寶羅結婚！嫁大6歲導演　金惠奫義氣到場再奔機場 
  8. 鳳梨民宿見蟑螂大叫…歐菈徒手抓！　海邊放閃：大男人也有可愛一面
  9. 邵雨薇泡湯喝奶穿超辣！　解放細肩帶粉絲暈喊：太可愛
  10. 3金曲樂團登香港開唱！　宇宙人當導遊展開「美食巡禮」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366