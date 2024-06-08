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蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

記者陳芊秀／綜合報導

人氣YouTuber蔡阿嘎近日發表律師聲明，正式開除元老級員工蘿拉，並提及對方有不法行為，但沒有說明具體細節，各界猜測不斷，更有網友希望拍片說明。他凌晨發文「流量擺在眼前但莫徒務近功」，粉絲湧入回應「我們懂！」

▲▼蔡阿嘎深夜發聲「這樣算是長大了吧？」（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎深夜發聲「這樣算是長大了吧？」（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

蔡阿嘎曬出大合照，一手握拳抵下巴，下巴做出戽斗的表情，眾人也擺出一模一樣表情，發文寫道：「這樣算是長大了吧？流量擺在眼前但莫徒務近功，不躁進不作為……。」，而他並未具體指出「流量擺眼前」是何事，但接著提到「因為有需要保護的人事物，所以要繼續好好工作、好好生活」。

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▲▼蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎發出律師聲明開除元老級員工蘿拉，網友好奇是否會拍片說明。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

網友分析蔡阿嘎心聲「感覺的出來，這次傷很重。加油」、「重點：莫徒務近功」、「拿回扣嗎」、「嘎哥加油！蘿拉的事情確實別拍片了，大家好聚好散」、「真的，如果拍一集講述前因後果肯定流量很高，但是10年的同事感情，應該會不忍心把所有都翻出來吧」。有人形容「看來是用城之內結束這回合」，因為大合照眾人都故意拉長下巴，像是致敬《遊戲王》動漫角色「城之內下巴顏藝」。

此外，粉絲也不斷為蔡阿嘎打氣，「生活的路上總是要有些跌跌撞撞的，不過還是有值得我們努力的事情必須往前，加油」、「阿嘎這麼多年了，一直會持續支持下去」、「其他不說，我們就是支持你們！繼續努力工作！加油」。

【蔡阿嘎全文】

這樣算是長大了吧？
流量擺在眼前但莫徒務近功，不躁進不作為，因為有需要保護的人事物，所以要繼續好好工作、好好生活

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