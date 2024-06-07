拍謝少年「春夢」內容全曝光！　羞喊：勇敢把身體放開

▲ 拍謝少年推出新歌《共身軀完全放予去》。（圖／海口味有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

拍謝少年推出新歌《共身軀完全放予去》，號召曾入圍金馬新銳導演許智彥、金曲歌后鄭宜農強強聯手，探討各式愛樣愛情的樣貌，他透露當初寫歌的靈感啟發來自於一本漫畫《直到夜色溫柔》，「看完漫畫後久久不能自己，某次練團完騎車回家的瞬間，歌詞就突然來到腦海裡，進而勾勒出整首歌的樣貌。想要傳遞的是，當身體的限制都開放了之後，是否在關係的選擇上會有新的答案。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 拍謝少年新歌合作鄭宜農。（圖／海口味有限公司提供）



特別邀來認識十多年的音樂好友鄭宜農跨刀合唱，以及曾以國片《誰先愛上他》入圍金馬新銳導演的許智彥量身打造MV，提及與這兩位在各自領域皆屬「神人」等級的藝術家相識及合作淵源，彼此可說都是一拍即合，其中與鄭宜農相識十幾年的拍謝少年是第一次找她合作，合作過程中充分感受歌后對於歌唱及詮釋功力，團員薑薑表示：「精準度及獨特咬字都令人心神嚮往，現場錄音根本渾然天成，讓我們三個在驚喜之餘，全都愣在現場專注聽她唱完，完全是PRO級的聽覺享受。」

許智彥讓拍謝少年做了一場充滿禁忌誘惑的「春夢」，讓MV成為他們成軍20年來MV尺度最大的顛覆之作，更拜許智彥之賜擁有了自己出道以來第一支接近18禁的影像作品，擅長以影像詮釋細膩情感的許智彥 這次特別以一段青春校園類愛情異色故事來包裝〈共身軀完全放予去〉MV，透過正處賀爾蒙正旺、對愛情及性向上還在摸索階段的兩位高中男生在課堂上做的一場「禁忌春夢」。

坦言一開始在收到歌曲時完全沒想法的許智彥其實是在做了一場白日夢後啟發靈感，他表示：「這首音樂，節奏跟詞彙都呈現出勇敢的把身體放開，而在我的青春期跟夢境裡頭，真的發生很多次『共身軀完全放予去』的時刻，因此選擇了用自我生命經驗去投射，因此創作出此腳本。」

