懷孕狂聽「2都市傳說」長痘、肚子尖！　劉香慈整理三胎經驗：很有趣

記者劉宜庭／綜合報導

女星劉香慈昨（6日）在臉書上分享了她的懷孕經歷，以及一些傳統的懷孕傳聞說法，許多人會根據皮膚狀況和肚子形狀來猜測胎兒性別，例如「妳的皮膚很好都沒有長痘痘，應該是懷女生喔！」或「妳的肚子尖尖的，應該是懷兒子！」對此，她表示些說法雖有趣，但並無科學根據。

▲劉香慈目前懷有第三胎。（圖／翻攝自劉香慈臉書）

劉香慈分享自己的經驗，在3次懷孕期間，都沒有長痘痘，主要是因為她本身的體質就不容易長痘。她指出，懷孕期間除了因為睡不好導致膚色暗沉和憔悴外，其他膚質狀況都和孕前沒有太大差別。此外，她在3次懷孕期間肚子都呈現尖尖的形狀，四肢只有輕微水腫，從背後看幾乎不像孕婦。這與她弟妹的情況形成對比，弟妹在懷龍年寶寶時，肚子圓圓的，不論是懷女兒還是兒子。

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劉香慈進一步解釋，肚子形狀的差異其實與骨盆結構、胎兒的位置及是否為經產婦有關，而與胎兒性別無關。她強調，「懷男生肚子會比較尖、懷女生肚子會比較圓」這種說法完全沒有科學依據，只是一種有趣的都市傳說。

劉香慈結婚7年，育有兩個兒子Teddy、Enzo，現年40歲的她，不久前懷上第三胎，肚中懷的是女寶寶，目前有胃食道逆流、頻尿等症況，十分辛苦。