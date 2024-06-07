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無尊代班狂被攻擊失去信心！　王少偉嗆「笑話無聊」：我三年前就聽過了

記者孟育民／台北報導

台視自製實境遊戲節目《全員請上車》本周日適逢端午佳節前夕，將推出「端午獎金」挑戰賽，邀請到 「最強女力」楊雅筑及「鄉民女神」鄔又曦加入一起玩遊戲，並找來無尊擔任關主，無尊一開場就難掩興奮之情直呼：「我終於來了，好開心！」

▲▼ 王少偉大力吐槽無尊的笑話。（圖／台視提供）

▲無尊代班關主。（圖／台視提供）

前來代班的無尊因為不熟悉節目節奏，在宣讀遊戲規則的語速過慢，就被張立東指出：「你是在里民活動中心主持嗎？」主持群也趁勢起鬨，讓無尊表示：「你們節目好難控制」。而力求表現的無尊在錄影過程還自備笑話想炒熱氣氛，不料講完之後現場一片安靜，王少偉見狀表示：「好笑嗎？這我三年前就聽過了」，讓無尊喪失信心自嘲：「那我等一下講笑話的時候，你們不要有反應，這樣比較好剪掉。」

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▲▼ 王少偉大力吐槽無尊的笑話。（圖／台視提供）

▲王少偉大力吐槽無尊的笑話。（圖／台視提供）

本集遊戲設計皆以端午節習俗作為發想，要陪伴觀眾朋友一起過節，首先祭出的「立蛋」挑戰，楊雅筑一拿到雞蛋就先全力搖晃，特別的動作引起大家矚目，楊雅筑表示：「聽說蛋白跟蛋黃混在一起，會比較好立起來」，而「鄉民女神」鄔又曦帶著甜美笑容上場，光是拿起雞蛋就讓男藝人們歡呼「恭喜過關」，讓鄔又曦疑惑表示：「我已經過關了？」，王少偉則笑著解釋：「我們這個節目就是漂亮就過關了！」

▲▼ 王少偉大力吐槽無尊的笑話。（圖／台視提供）

▲▼楊雅筑及鄔又曦加入一起玩遊戲。（圖／台視提供）

▲▼ 王少偉大力吐槽無尊的笑話。（圖／台視提供）

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