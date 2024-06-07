玄彬、孫藝真新婚2年被爆賣房！　有意賣1.75億豪宅「4年賺5千萬」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣夫妻檔玄彬、孫藝真於2022年完婚，夫妻倆後來住進玄彬2020年以韓幣48億（約台幣1.2億元）所購入的豪宅別墅，度過幸福的新婚生活，只是2年時間不到，韓媒7日傳來該棟房產即將售出的消息，4年內漲了韓幣22億元（約台幣5500萬元），玄彬目前已經委託仲介賣房，小倆口打算搬家。

▲孫藝真、玄彬新婚2年，傳出婚房要賣掉了。（圖／翻攝自孫藝真IG）



玄彬於2020年6月以韓幣48億購入位於京畿道九里市拱形村的頂級別墅豪宅（Walkerhill Podo Ville），直到2021年1月才辦完交屋手續，據悉，當時他是全額現金購買，後來同年傳出他打算把該棟別墅拿來當婚房使用，他與孫藝真的婚訊才會因此曝光，而夫妻倆也確實在2022年完婚後住進房子裡。

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▲▼過去曾有節目曝光玄彬、孫藝真同款豪宅內部構造。（圖／翻攝自tvN）



根據韓媒報導，該棟別墅在短短4年內漲了韓幣22億元，近來傳出玄彬有意出售房產，市場價約莫韓幣70億元（約台幣1.75億元），據了解現在已經委託給仲介處理，而該社區鄰居還有JYP老闆朴軫永、人氣女星韓韶禧、知名男歌手曹誠模、資深女演員朴海美等人，是眾明星間的搶手房產。

值得一提的是，玄彬、孫藝真於2022年3月底完婚後，夫妻倆搬進該棟別墅裡，並於同年11月喜獲一子甜豆，新婚2年時間度過甜蜜幸福的生活，如今爆出要賣房，也讓粉絲驚訝不已「感覺充滿回憶」、「沒想到要賣掉了」。