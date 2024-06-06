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潘瑋柏「被說哪有胖」走心！　尷尬傻笑：不知道該開心還難過

記者王靖淳／綜合報導

歌手潘瑋柏日前在大陸舉辦演唱會，但卻因1張側拍照而遭質疑變胖，不過他本人也展現高EQ自嘲，平時會在社群分享生活的他，今（6）日發文透露最近被說「沒那麼胖」的真實心聲，貼文一出，立即吸引網友朝聖留言。

▲潘瑋柏。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）

▲潘瑋柏透露最近被說沒那麼胖。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）

透過潘瑋柏的貼文內容可見到，他PO出1張自拍近照，照片中可見到他頭戴鴨舌帽，對鏡頭做出1個用手撐著下巴的姿勢。他透露最近在上街、吃飯、辦事時，最常聽到的1句對話就是「你很瘦，哪有那麼胖」，不過他坦言不知道該開心還是難過，只好一直給予對方傻笑的回應。

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▲潘瑋柏。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）

▲潘瑋柏會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）

貼文一出，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也有不少人寫下「那不是胖，那是有料」、「還是那麼帥」、「不能再瘦下去」的安慰留言，紛紛認為潘瑋柏已經很瘦了，要他別理會酸民的意見，甚至還有粉絲暖心告白：「不管你是胖還是瘦，一樣喜歡你，最重要是身體健康。」

【潘瑋柏IG全文】
最近上街，吃飯，辦事，最多的對話就是 「你很瘦啊 哪有那麼胖」 我不知道該開心還是難過，只能一直傻笑 「誒 哈哈 誒 是 是。。」

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