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《角頭》要辦唱演會！　卡司陣容曝光「金曲歌王、樂團都來了」

記者蔡琛儀／台北報導

在電影《角頭》系列十週年之際，曼尼娛樂將於7月20日在台北流行音樂中心首度舉辦「角頭 GATAO 唱演會」，以沉浸式體驗結合真人現場演出和原創音樂作品，讓粉絲能夠更深入地體驗《角頭》宇宙。首度公布的參演名單包括蔡振南、王識賢、荒山亮等三位金曲歌王，以及超過25組藝人，票房開出九成紅盤。

▲▼「角頭 GATAO 唱演會」。（圖／曼尼娛樂提供）

▲血肉果汁機將出席「角頭GATAO唱演會」。（圖／曼尼娛樂提供）

主辦單位還特別邀請了四組音樂人參與演出，包括金曲最佳樂團血肉果汁機、Fi-Né 粉內、吳霏、G.K.高偉庭等人。他們將帶來全新的《角頭》原創歌曲，為觀眾帶來耳目一新的體驗。

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此外，在《角頭》電影中的北館老大高捷領軍，「五虎將」成員以《角頭－浪流連》提名金馬獎最佳男主角的鄭人碩、憑《角頭2：王者再起》入圍金馬獎最佳新演員之張再興、黃尚禾、吳震亞與唐振剛都在演出陣容中，而其他劇中不同派別的角頭勢力如王陽明、黃騰浩、古斌、林道禹，以及將以全新角色在後續《角頭》系列作品登場的金鐘獎得主施名帥、龍天翔、張懷秋也將現身演出。

▼吳霏、G.K.高偉庭、Fi-Né 粉內將出席「角頭GATAO唱演會」。（圖／曼尼娛樂提供）

▲▼「角頭 GATAO 唱演會」。（圖／曼尼娛樂提供）

▲▼「角頭 GATAO 唱演會」。（圖／曼尼娛樂提供）

▲▼「角頭 GATAO 唱演會」。（圖／曼尼娛樂提供）

「角頭 GATAO 唱演會」也安排劇中眾女性角色包括曾莞婷、莫允雯、曾珮瑜、王宣、林真亦等人跨時空同台共演，演出當天將透過《角頭》經典劇情、場景與原創歌曲再現，還原經典幫派、兄弟與女人間的愛恨情仇等名場面，在沈浸式體驗中感受《角頭》宇宙的風采與魅力。

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