邊佑錫機場傳回韓網！粉絲震驚「比例瘋掉」：新聞照可拍成這樣？

記者吳睿慈／綜合報導

新晉男神邊佑錫因主演《背著善宰跑》爆紅，他6日提早抵台為見面會做準備，桃園機場吸引千名粉絲到場支持，新聞照因此被瘋傳回南韓，論壇「theqoo」熱烈討論他抵台的直擊照，驚訝直呼「哇好像電影畫面」、「以為在拍電影」，還有人稱讚「比例瘋掉了」。

▲邊佑錫機場照傳回韓網。（圖／翻攝自theqoo）



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▲邊佑錫來台桃園機場接機，照片傳回韓網。（圖／記者黃克翔攝）



邊佑錫6日抵達台灣，粉絲準備信件、禮物、零食迎接他的到來，光是一出場就掀起熱烈尖叫聲，全台媒體動員到場拍攝，他的新聞照全被轉發到韓網討論，網友熱烈稱讚「新聞照居然可以拍成這樣」、「有夠帥」、「這個比例瘋掉了」，身長幾乎溢出照片框。

▲邊佑錫比例超好。（圖／記者黃克翔攝）



韓網留言一片暴動稱讚邊佑錫是「南韓國民男友」，還有人笑虧「連漫畫都畫不出這種比例」，更有人幽默留言「記者的手感覺抬到酸了」，多數人對於《背著善宰跑》知名度傳到台灣來也感到很驚訝，「原來台灣也有在追《善宰》」。

▲邊佑錫不只在韓過，台灣人氣也很高。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，邊佑錫7月6、7日也要在首爾舉辦見面會《SUMMER LETTER》，門票5月27日晚間7點開賣瞬間，等待人數高達70萬8284人，讓網友直呼：「人生第一次看到這種數字。」邊佑錫首爾見面會這次在獎忠體育館舉行，該會館可容納4500多人，相當於9000張門票共有70萬人湧入來搶。