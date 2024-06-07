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林熙蕾凍齡美貌「被女兒嫌老」　獻出醫美初體驗老公讚：hot mama

記者蕭采薇／台北報導

48歲的凍齡女神林熙蕾，在近期重返螢幕的作品《繁花》中飾演美豔的林太，歲月竟然沒有在她臉上留下痕跡，依舊保養得宜，不僅臉蛋或體態都維持地猶如少女一般。她6日出席醫美代言活動，火辣露出豐滿上圍。但她卻透露女兒私下對她很不屑，常常大翻白眼，林熙蕾坦言對外人看法不在乎，但被女兒批評還是有點難過。

▲林熙蕾對自己的素顏十分有自信。（圖／超科技皮秒提供）

▲林熙蕾對自己的素顏十分有自信。（圖／超科技皮秒提供）

林熙蕾除了日常保養與高科技技術外，也過著嚴格自律的生活，不僅每週運動五天，早睡早起不熬夜，更是奉行「無麩質飲食法」，不吃小麥製品，選用玉米、蔬菜等無麩質食物替代，還有每三週固定做臉一次，她特別強調是傳統做臉手法，以及抱持正面愉快的心情，讓自己不論外表與內在都能維持在最好的狀態。

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林熙蕾6日出席記者會前，化妝師還問她，「你最近又做了什麼？怎麼皮膚又變好了？」但林熙蕾什麼也沒做，只是之前體驗皮秒產品而已，而平常幾乎不化妝的她，更習慣素顏，自認膚質不錯，活動現場更玩笑地說：「不然下次我素顏跟你們訪問好了。」

▲林熙蕾對自己的素顏十分有自信。（圖／超科技皮秒提供）

▲林熙蕾一週運動五天，透露保養秘訣就是保持正向的好心情。（圖／超科技皮秒提供）

林熙蕾透露平時的保養三步驟，一是卸妝一定會卸乾淨，再來是保濕絕對保到足夠，最後最重要的是一定要防曬。她說40歲過後，真的特別注重保濕。除此之外，林熙蕾每天的生活作息十分規律，早上6點起床，每週固定運動五天，晚上6點前吃晚餐，晚上9點就寢，偶爾還是會吃喜歡的食物，像是麻辣鍋、韓式炸雞、韓式年糕等，只是仍會節制，像是看到女兒在吃洋芋片，「我只會吃一片，因為我知道繼續吃就停不下來了。」

身處在演藝圈加上社群媒體的無所不在，被問到如何面對容貌焦慮以及保持自信？她坦言，「我是這幾年才比較看淡容貌焦慮，主要是因為疫情過後，還有看到身邊好友親戚突然離世，感到生命無常，突然領悟應該要坦然面對所有的自己。」

▲林熙蕾對自己的素顏十分有自信。（圖／超科技皮秒提供）

▲林熙蕾宛如重拾青春肌膚，素顏化妝師也稱讚。（圖／超科技皮秒提供）

她說，連女兒都會嫌她老，不過這也是事實，那就接受呀，「至少我有機會慢慢老去。」她在記者會上也大方透露自己早就有白頭髮，也不會刻意染髮，大方自信地說：「那就是我呀！有白頭髮總比沒頭髮好，你們說是吧？」

相較於林熙蕾曾經對外貌的焦慮，她的老公倒是一直都自信滿滿，也不吝誇獎她，常常會鼓勵她身材鍛鍊得不錯，應該要穿的更好看，更性感一點呀！有時候老公也會誇她是「hot mama」讓林熙蕾哭笑不得。

 

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