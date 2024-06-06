狄鶯昔問「被誘嗑藥怎麼辦」　11歲孫安佐反應引網嘆：還是做了

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人狄鶯、孫鵬的24歲兒子孫安佐近期再傳行為脫序，他不但在泰國呼麻後私闖民宅，還開直播控訴「被下蠱」、「爸爸偷摻符水像下毒」，掀起軒然大波。而狄鶯過去曾在節目《康熙來了》中，提到自己與11歲的兒子討論過毒品問題，該片段被挖出後，令人不勝唏噓。

▲狄鶯相當疼愛兒子孫安佐。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

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狄鶯當時在節目中透露，她對兒子孫安佐的教育嚴格，除了學業成績有所要求，自己甚至一天會花七小時盯著兒子吃飯，只為了讓小孩健康成長。她也曾向孫安佐明確表示，等他結婚後，自己就不再過問他的人生，還希望兒子能在18歲時就趕快結婚生小孩。

狄鶯也透露，她與孫安佐討論過叛逆期的問題。當時孫安佐主動提問，狄鶯借此機會教育，問兒子：「如果有人跟你講說：『孫安佐，這個很好玩喔，要不要吃吃看？』你要怎麼說？」結果孫安佐馬上回答：「不要。」狄鶯也告訴兒子「這些人是在害你」。她認為，這就是叛逆期會做的事情，所以提前跟兒子講解預防，也強調會陪著兒子度過這段時間，教導孩子如何面對。

▲▼狄鶯曾與孫安佐討論叛逆期問題。（圖／翻攝自YouTube）

然而，如今孫安佐頻頻失控，節目片段也引網友感嘆「結果最後還是吸毒了」、「好嚴格的媽媽，這樣小孩壓力很大」、「我倒覺得狄鶯是個盡責的媽媽，今天如果孫安佐有成就，輿論就不是偏向溺愛寵出來，真的就是看孩子是來報恩還是來討債」。

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