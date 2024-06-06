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串流收視週榜／《善宰》完結人氣無敵！池晟、金喜善2新劇排行激升

記者陳芊秀／綜合報導

6月陸續有新劇、新節目播出，收視排行也逐漸攀升， 池晟主演的韓劇《聯結》、金喜善的《我們，家》，鄭麗媛與魏嘏雋的《畢業》成了觀眾追劇新目標。同時日本動畫持續是串流熱門，《鬼滅之刃柱訓練篇》、《怪獸8號》掀起討論話題。《ETtoday星光雲》與大家一同關注最新收視排行。

friDay影音／池晟《聯結》衝上第一

▲▼friDay影音收視週榜（5/27-6/2）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（5/27-6/2）。（圖／friDay影音提供）

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池晟與田美都演出的新劇《聯結》屬於犯罪驚悚類型，戲裡扮演緝毒隊王牌警察，並因為高中好友之死，開始追查50億保險金背後的真相，上週還是平台第5名，最新一週已經成為平台收視第一。新播韓綜《地樂室的滴滴叭叭》，是羅暎錫PD的地球娛樂室系列作的最新番外篇！

▲▼friDay影音收視週榜（5/27-6/2）。（圖／friDay影音提供）

▲池晟新劇演緝毒警察。（圖／friDay影音提供）

▲▼friDay影音收視週榜（5/27-6/2）。（圖／friDay影音提供）

▲新播韓綜《地樂室的滴滴叭叭》開播排名馬上衝高。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／賣破40億日片《勿說是推理》上架

▲▼Hami Video收視週榜（5/27-6/2）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（5/27-6/2）。（圖／Hami Video提供）

超人氣日劇《勿說是推理》於2023年推出《電影版勿說是推理》，日本電影票房賣破40億日幣（約台幣8.2億元），5月31日上架串流，在Hami Video排名第5，在friDay影音也進前10名。排行第一仍是日本動畫《鬼滅之刃柱訓練篇》。

▲▼串流收視週榜（5/27-6/2）。（圖／公關照、翻攝自網路）

▲《電影版勿說是推理》日本票房賣破40億。（圖／翻攝自網路）

iQIYI／《背著善宰跑》完結熱度高

▲▼iQIYI收視週榜（5/27-6/2）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（5/27-6/2）。（圖／iQIYI提供）

韓劇《背著善宰跑》持續穩居冠軍寶座，楊冪主演的新劇《狐妖小紅娘月紅篇》第2，《月紅篇》在大陸、台灣播出，不過觀眾評價兩極，《狐妖》系列屬於大預算製作，緊接著還有《竹業篇》、《王權篇》待播。

▲▼iQIYI收視週榜（5/27-6/2）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《怪獸8號》熱門挺進前10

▲▼KKTV收視週榜（5/27-6/2）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（5/27-6/2）。（圖／KKTV提供）

日本動畫近期除了《鬼滅之刃柱訓練篇》開播，《怪獸8號》也是熱門動畫之一，在各家串流平台收視都挺近熱門前10。另外一部動畫《轉生為第七王子，隨心所欲的魔法學習之路》改編自輕小說，描述魔法師轉生成為強大魔法血統的王子，畫風深獲動畫迷稱讚。

LINE TV／金喜善《我們，家》聯手婆婆

▲▼LINE TV收視週榜（5/27-6/2）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（5/27-6/2）。（圖／LINE TV提供）

LINE TV收視排行第一的持續是《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，第2名是日本動畫《鬼滅之刃柱訓練篇》。新進榜韓劇《我們，家》是金喜善主演的黑色喜劇，描述婚姻遭到背叛的心理醫生，與推理小說家婆婆聯手揭開家庭黑暗，驚悚懸疑的故事舞台要如何描述婆媳關係，格外令人好奇，劇集也在Hami Video、MyVideo收視進入前10名。

▲▼串流收視週榜（5/27-6/2）。（圖／公關照、翻攝自網路）

▲金喜善《我們，家》開播後火速在各平台收視進熱門前10。（圖／翻攝自網路）

MyVideo／《鬼滅之刃》又升了

▲▼MyVideo收視週榜（5/27-6/2）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（5/27-6/2）。（圖／MyVideo提供）

MyVideo在兩部台劇稱霸前2名多週，日本動畫《鬼滅之刃柱訓練篇》開播後排第3，最新一週終於又升上一個名次，超越了《不夠善良得我們》，緊追《我的婆婆2》。周渝民搭檔宋茜的愛情陸劇《另一種藍》本週排第5，也是台灣觀眾追劇焦點。

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