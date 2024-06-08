石原聰美、龜梨和也首次合作！《Destiny》收視穩坐春季日劇檔前段班

文／女子學

2024年Netflix浪漫懸疑迷你影集《Destiny：命運交會》，由石原聰美、龜梨和也、安藤政信、宮澤艾瑪、田中美奈實領銜主演，緊湊的劇情，結合了愛情、法律的元素。

石原聰美在本劇中，首度化身行事風馳電掣的檢察官，以炯炯大眼、豐盈嘴唇構成的甜美臉龐深受劇迷喜愛的她，自然且細膩的演技風格，將主角隱藏內心深處的苦痛給詮釋得淋漓盡致。

《Destiny：命運交會》中，女主角西村奏（石原聰美飾）在國中時，目睹了父親神秘自殺的情景，因此立志成為檢察官，藉以探索父親死亡的真相。在確立生涯目標為找到真相之後，西村奏便選擇了孤獨的人生，直到野木真樹（龜梨和也飾）的出現，為其苦澀又平淡的大學生活增添新的趣味，同時也結識一群朋友，始料未及的是，一切友好的關係竟毀於奏和真樹之間的情愫。

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▲日劇《Destiny：命運交會》由石原聰美、龜梨和也、安藤政信、宮澤艾瑪、田中美奈實領銜主演，緊湊的劇情，結合了愛情、法律的元素。（圖／Netflix，下同）

龜梨和也、石原聰美首次合作！攸關命運的謎團，真相究竟為何？



KAT-TUN成員龜梨和也首次跟石原聰美合作，在劇中化身對社會抱有不滿、為人自由奔放的弟弟系男友，現已38歲的龜梨和也，仍能自然地散發大男孩般的氣質；龜梨和也的緋聞女友田中美奈實，在劇中飾演渴望好友之一的及川香織，兩人的戀情即便不曾公開，但《Destiny：命運交會》令兩人同框的選角策略，在宣傳時便已鬧得沸沸揚揚，使劇迷期待主演群會激起怎樣的化學反應。

對於真樹抱有好感的香織，發現了奏和真樹之間不單純的氣氛，在盛怒之下找了真樹外出討論此事。不料悲劇就此發生，香織在與真樹外出後傳出了車禍身亡的死訊。劇情含括了愛情在友誼中的信任、背叛，究竟香織是為何而亡？那天臨時的外出，香織與真樹討論了些什麼？香織有何關於奏的要事急需說明？更想不到的是，多年之後的奏又再次被卷入此事件，卻發現此案與當年父親自殺的謎團有所關連，攸關命運的謎團，正等待再次相遇的奏和真樹一同去解開。

石原聰美產後復出代表作，呼吸之間都是演技的日劇女神強勢回歸



收視表現的部分，《Destiny：命運交會》在日本表現穩定，從首集收視率7.9%創下高峰，後許也都維持在7%上下，穩坐2024年日劇春季檔前段班，Netflix日本排行榜也持續穩坐前十名，可見黃金陣容對於日本人來說仍有相當大的吸引力。儘管如此，部分觀眾認為劇情中段較為緩慢、老調重彈，加上主角群裝扮大學生所衍生的超齡違和感，以及大談虐戀、冷落現任的情節，都是常被討論的缺點。

以自行穿搭、設計妝容獲得日劇妝容百科的石原聰美，在本劇中依然保有讓她自行發揮的空間。前期扮演樸素大學生，瀏海的設計使石原貼近現今大學生審美，搭配較為樸實的妝容以符合角色心境；成為檢察官後露出前額的髮型，眉型更為狹長、俐落，展現成功女性自信且幹練的風格，運用妝髮使角色呼吸的更為真實，從頭到腳都是演技展現的資深演出，作為石原聰美產後復出的代表作品可說是再適合不過。

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