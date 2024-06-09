小孟老師／6月9日星座運勢　雙子發掘潛在商機「天秤提升收益能力」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：員工技能增加
感情：保持相互尊重
財運：抓住增長機遇
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：射手
工作：推動智能運營
感情：互相提供支持
財運：發掘潛在商機
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：牡羊
工作：推動國際開發
感情：建立共同目標
財運：提升收益能力
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：處女
【土象星座】
工作：推動分析應用
感情：共同照顧家庭
財運：精準市場分析
幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：促進數據治理
感情：共同規劃假期
財運：提升資本收益
幸運色：大紅色
貴人：射手
小人：魔羯
工作：促進業務拓展
感情：共同參加活動
財運：合理配置資源
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：雙魚
【水象星座】
工作：提升品牌效益
感情：共同面對挫折
財運：穩定資金收支
幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：獅子
工作：提升產品創新
感情：互相理解感受
財運：積極管理資產
幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：水瓶
工作：提升管理效能
感情：共同慶祝節日
財運：制定投資計劃
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【火象星座】
工作：加強人事管理
感情：分享心靈深處
財運：獲得高額回報
幸運色：亮紅色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：加強團體溝通
感情：分享生活故事
財運：明智投資選擇
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：天蠍
工作：加強需求分析
感情：表達感謝之情
財運：避免過度風險
幸運色：橘色
貴人：天秤
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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