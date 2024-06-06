陳漢典「失戀找爸爸」求安慰！　溫馨父子情像朋友：一起騎車環島

記者蕭采薇／綜合報導

為人熟知的加菲貓，在全新的動畫電影中，揭露了從未曝光過的童年。為電影中文版配音的陳漢典，透露故事中的父子親情令他感同身受。陳漢典回憶，爸爸個性很活潑又帶點瘋狂，更抖出一段有趣往事，「有次跟父親一起喝酒，聊天時提到自己失戀，難過的大哭、訴苦，反倒被父親安慰。」

▲《加菲貓：農場大冒險》中文版請到陳漢典配音。（圖／網銀國際影視提供）



電影中的全新角色「維克」，帶著不為人知的祕密現身於電影中，陳漢典說，父親其實跟電影裡的維克很像，活潑又瘋狂。他回憶，小時候父親還曾騎摩托車載著他去環島，相處模式就像是無話不談的朋友。

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《加菲貓：農場大冒險》全球票房已累積1億5千萬美金，為2024年電影票房排名第九名。中文版找來陳漢典擔任配音，他回想起小時候看加菲貓的回憶，記憶中的加菲貓聲音總是很慵懶，但在此次全新的動畫電影中，加菲貓不再只是家貓，還要跨出舒適圈嘗試新的挑戰。

▲《加菲貓：農場大冒險》當中的父子情引起共鳴。（圖／網銀國際影視提供）

陳漢典為了配出加菲貓的慵懶、厭世的聲音，他提到「配音時不論是眼神表情都需要配合，更多時候都是用全身在演繹，而不是只有聲音在做變化。」可說是下足了苦功、力求完美。

▲陳漢典自曝失戀求父親安慰。（圖／網銀國際影視提供）



電影中加菲貓搭配主題曲，跳著一段俏皮的舞蹈令人印象深刻，而擔任加菲貓中文配音的陳漢典，也以主題曲為背景，特別設計了一段加菲貓舞，將貓咪動作像是貓用手洗臉、捲曲的貓手融入舞蹈中，影片一發布立刻引起許多寵物網紅紛紛讓自己的寵物加入跳舞行列，模樣十分逗趣。

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