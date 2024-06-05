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快訊／劉若英遭親人控「共謀親姊侵佔房產」心碎揭真相：傷心也傷人

記者蔡琛儀／綜合報導

向來形象清新、作風低調的劉若英，今天（5日）被《鏡週刊》報導，劉若英的表妹出面爆料劉的姊姊趁祖母失智侵佔房產，而劉若英知曉此事還包庇姊姊且是共謀等，將家醜直接攤在陽光下。稍早劉若英所屬相信音樂出面回應，否認劉若英包庇、共謀，「通過媒體報導得知海外親友相關表述，真的傷心也傷人。」

▲劉若英。（圖／翻攝自劉若英IG）

▲劉若英。（圖／翻攝自劉若英IG）

此外，相信音樂也公布一份律師聲明，表示當時透過法律已獲判不起訴，為免之後再影響劉若英的聲譽，「日後，若再有人妄加論斷，定當維護劉若英小姐之權益，依法提出民、刑事請求及告訴，決不寬貸。」

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▲▼相信音樂聲明 。（圖／翻攝臉書／相信音樂）

▲律師聲明 。（圖／翻攝臉書／相信音樂）

相信音樂聲明全文：

針對今媒體關於劉若英相關報導，相信音樂鄭重澄清此次新聞：

1. 劉若英並非該事件中被告人士。

2. 指控中「包庇，共謀」，也皆非事實。

3. 事實為去年劉若英胞姐被提告一事，已有裁定，經台北地檢署調查後，認定予以不起訴處份。

劉若英從小由祖父母帶大，儘管工作、家庭各種繁忙，她都盡可能親力親為抽空陪伴、探視年邁的祖母，因為對於她來說自小到大從祖父母身上獲得的都是「愛」，她能做的就是用盡全力以「愛」來回報他們，從未從中獲取財產、房子等任何利益。 但通過媒體報導得知海外親友相關表述，真的傷心也傷人。

劉若英持續為工作和家庭付出的初衷不變，在此亦希望各方停止不必要臆測與錯誤訊息的轉述，以正視聽。

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