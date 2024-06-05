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曾和胡瓜到南美洲演出　曾心梅親揭他私下真面目！　

記者蔡琛儀／台北報導

2024藍寶石大歌廳將於8月3日及4日父親節檔前夕演出，金曲歌后曾心梅、秀蘭瑪雅、曹雅雯也是卡司之一，三位歌后將翻唱經典台語組曲，並向過往的秀場天王天后們致敬，讓今年的藍寶石大歌廳成為金曲歌后經典歌PK擂台秀，曾心梅、秀蘭瑪雅、曹雅雯均表示，將有備而來，為觀眾帶來一場精彩的演出。

三位歌后從小跟著家中長輩看秀場表演所謂的「歌廳秀」錄影帶，讓她們耳濡目染下對於舞台上的華麗歌舞造型心馳神往；其中曾心梅提到自己曾被爸爸帶去看當年的藍寶石演出，還因為太入迷而把自己關在房間模仿登台表演，「常常看完後就躲在自己房間拿著梳子當麥克風高歌，還會偷拿爸爸墨鏡戴上，想像自己是高凌風大哥飆嗓，有時候唱太大聲還被媽媽狂罵！」

▲▼曾心梅、秀蘭瑪雅、曹雅雯將在藍寶石歌廳秀演出。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲▼曾心梅、秀蘭瑪雅。（圖／高雄流行音樂中心提供）

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▲▼曾心梅、秀蘭瑪雅、曹雅雯將在藍寶石歌廳秀演出。（圖／高雄流行音樂中心提供）

除了在歌唱方面深受秀場文化啟發，曾心梅及秀蘭瑪雅的演藝生涯一路走來也獲得幾位秀場天王的提攜而受益良多，曾和余天、洪榮宏、孔鏘、劉福助等大咖一起住持過節目的曾心梅回憶起當年合作往事，坦言這群前輩潛移默化的教導讓自己能成功從歌手跨界到主持表演，她笑說：「以前我只會跟著笑，但現在會跟上，與大哥們『喇』成一片，有時候會笑到不能自己。」秀蘭瑪雅則感激當年豬哥亮帶著她跑遍全台的巡迴秀。

▲▼曾心梅、秀蘭瑪雅、曹雅雯將在藍寶石歌廳秀演出。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲曹雅雯。（圖／高雄流行音樂中心提供）

曾心梅跟胡瓜在20多年前就曾一起做秀同台，還與他跟孔鏘遠赴南美洲一起登台演出，她表示：「瓜哥很照顧後進，會事先跟你說如合作互動，橋段怎麼鋪，就是希望我們在台上的演出效果是最好的。這次在瓜哥的帶領下演出藍寶石，覺得非常安心，加上有老夥伴孔鏘老師，也稍稍透露一下我們也會有一段小小的表演橋段，請大家拭目以待！」與孔鏘有著長年合作默契的曾心梅還爆料：「我們有一起主持在嘉義錄影的歌唱節目，有時候孔鏘老師因為太忙太累，會做坐高鐵睡過頭，結果當天主持酬勞有一半都花在做計程車上！」

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