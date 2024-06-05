記者蔡宜芳／綜合報導

大陸25歲男星胡文煊曾是限定男團「S.K.Y天空少年」的一員，目前主要專注在戲劇領域。他5日被一名自稱是前女友的網友爆料，對方控他孕期出軌、和未成年發生關係且偷拍影片、借錢不還等，掀起熱烈議論，而胡文煊稍早對此也做出回應。

▲胡文煊曾數度爆出桃色緋聞。（圖／翻攝自微博）

網友「溪溪」5日凌晨在微博發文，指控胡文煊多次劈腿，甚至還與未成年約砲、偷拍私密影片，「你是真的很厲害，我本來想給你留點退路，我從北京三個小時飛到廈門只想聽你一句親口的解釋，我說了聽你親口說完我就走，可你只會逃避。」溪溪表示，胡文煊原本答應可以談談，但對方卻要求經紀人、公司的人及她的母親都要在場，「你媽怎麼不來呢大哥？我是未成年嗎？真把我當軟柿子捏了？」

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溪溪在其它貼文中，還提到胡文煊「孕期出軌」、亂丟粉絲的信件，並曬出床照證據，「我給過你機會和退路了，路是你自己選的，也讓你們公司看看你是怎麼選的，別回頭影響公司的劇了，看他們還怎麼護你呢？」

▲▼自稱是胡文煊女友的網友發文控訴。（圖／翻攝自微博）

對此，胡文煊稍早發文回應，他坦承自己和溪溪是在2023年初以結婚為前提交往的，然而，由於兩人觀念的不一致以及認知的差異，導致他們的關係經常出現爭執。他也曬出和女方的聊天紀錄，稱被對方精神暴力，「隨之增加的控制欲讓這段感情不堪重負，因此多次真誠溝通，希望我們能好聚好散做回朋友。」

胡文煊指出，溪溪曾經擅自進入他的飯店房間，並且為了聯絡他，向警方謊報他有自殺傾向，「事到如今，還是真心的希望妳能開始新的生活，也希望未來的妳越來越好，未來的路各自珍重。」隨後，他又再次發文表示：「相關誹謗內容，本人已報警，後續相關都交予警方處理。」

▲▼胡文煊回應。（圖／翻攝自微博／胡文煊宣）

胡文煊雖然火速出面回應，但並未平息風波，其微博反倒被粉絲灌爆，眾人紛紛留言「信的事呢」、「看完這些聊天記錄，不知道你發這個有什麼意義」、「他說女方控制他，有沒有一種可能，他已經犯了原則性錯誤，加上她懷孕了，她更沒有安全感，所以時不時的就會查崗，因為他總是出軌」。而溪溪則表示：「我控制欲強就不會一直讓你騙到現在了，我控制欲強你怎麼天天出去玩的？你光曬剛被我發現求原諒時候我生氣的聊天紀錄是吧？服你了，你等我飛回北京的。」