梁舒涵自爆「遭老闆設計打壓」　泰國被威脅：不能上飛機

記者蔡琛儀／台北報導

「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」將於今年7月5日至7日在高雄夢時代正對面廣場舉辦，並由卓文萱和梁舒涵聯合演唱主題曲〈你超啤的〉，卓文萱表示：「很開心首唱就是從根源高雄出發，就像是為了高雄啤酒音樂節暖身，期待提前感受到高雄人的熱情。」之後還要推出舞蹈版MV：「本來沒有想過有舞蹈版，原本只有副歌有跳舞的部分，而現在日夜都在加強練習舞蹈，希望歌迷們會喜歡。」

▲卓文萱、梁舒涵。（圖／寬寬提供）

已經在泰國跳過20多次「小7舞」的梁舒涵則表示：「接觸唱跳歌手這個身分的這些時間，很開心嘗試了不一樣的曲目跟舞風，這次因為跟卓文萱合作女生的舞蹈風格，更開心的是受到粉絲的喜歡與敲碗，這件事是始料未及的。」

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即使近期忙碌的主持工作之餘，仍舊不忘在各地留下「小7舞」的足跡，她開玩笑地說：「因為這首歌充滿歡樂的氛圍，害我被老闆設計跟打壓，在高雄和泰國主持的過程，不斷被逼著抓緊時機，拉著陌生人一起跳，甚至連評審團萁萁、廚師阿机師也不放過，不跳就不能上飛機回台灣。」最後，她溫馨地向粉絲表示，雖然今年挑戰很多，但非常榮幸可以將這麼多快樂的氛圍散發到世界上。