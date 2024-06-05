金曲35／36歲鳳小岳搶新人獎：超勵志　爆「沒當過紅毯第一帥」

記者蔡琛儀／台北報導

男神鳳小岳去年推出首張個人專輯《柒》，在今年金曲獎一舉入圍最佳新人、最佳專輯製作人獎，替他寫詞的李格弟也入圍最佳作詞人3項大獎，是鳳小岳首度踏進三金殿堂，昨（4日）接受媒體聯訪，對於身為今年新人獎中最年長的入圍者，36歲的他笑說覺得很開心，「30中後還能入圍很勵志，想做的事情什麼時候去做都可以，只要全心全意就有機會被看見，也很幸運這次被看到。」也表示有聽過其他人的作品，盛讚大家的作品都很有獨特性。

▲鳳小岳首闖樂壇就創下佳績。（圖／環球提供）

他表示在入圍當下，正在家裡做發聲練習，結果突然聽到客廳傳來老婆大喊入圍了，「她非常開心，覺得運氣怎麼這麼好。」但他本人則抱持平常心，此外包括電影《九降風》團隊、《艋舺》好兄弟蔡昌憲、黃鐙輝等人、音樂圈的朋友如落日飛車國國、製作人韓立康都紛紛送上祝福，向來佛系的媽媽也很驕傲：「不愧是我兒子。」

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屬龍的他今年是本命年，他也感覺到好運正在發生，「我很慶幸可以參與一個很公正的獎，音樂這種事本來就沒有要比賽，不管有沒有得獎都更加鼓勵我繼續做。」也透露今年計畫出2首單曲，是否已有人來向他邀歌？他打趣：「我不知道誰會想唱我的歌耶，如果想要靠我的歌來賺錢，那你可能要重新想一想，但如果是想唱有時代的歌，可以來找我。」外型帥氣的他，屆時肯定也是紅毯關注焦點，他笑說自己從沒得過紅毯第一帥，讓媒體幫他集氣。

▲鳳小岳期望拿下紅毯第一帥。（圖／環球提供）

而他近期被瘋傳參與大陸實境秀節目《披荊斬棘的哥哥》，也有不少網友捕獲他的上班照，鳳小岳僅坦言近期確實有節目錄製的工作，想了好幾個月才下定決心參與，「我只能說非常的刺激，我覺得做好萬全的準備採取參加這麼高壓的節目，所以真的非常刺激。」並表示被24小時拍攝是很瘋狂的體驗，且現場光是製作就超過千人，讓他大開眼界，也自己也難得開始練舞，令人相當期待。