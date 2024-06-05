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2024金片子大賽　最美評審宋芸樺喊話快來報名

記者葉文正／台北報導

2024「金片子大賽」由臺北市政府文化局、財團法人台北市文化基金會及台北市電影委員會共同主辦，113年6月5日起正式開始徵件！今年首度新增「評審團國際競賽首獎」獎金三千元美金，向全球公開徵求15分鐘內短片，報名至113年8月12日截止，歡迎來自各國創作者展現才華，報名角逐總獎金超過新台幣112萬豐厚獎項。

▲宋芸樺呼籲大家報名金片子。（圖／台北市電影委員會）

▲宋芸樺呼籲大家報名金片子。（圖／台北市電影委員會）

金片子大賽今年邁入第十四屆，影視圈重量級影人紛紛投入參賽，2021年金馬影帝李康生自編自導自演短片《有風的日子，有雲》強勢入圍六大獎項，近年來入圍作品不乏知名影人參與演出共襄盛舉，包括金鐘視帝游安順、金馬最佳新演員胡智強、金馬最佳女配角張詩盈、金鐘視后劉瑞琪、金鐘視帝屈中恆、金鐘迷你女配黃瀞怡（小薰）等，顯見本活動已於國內具知名度及代表性。

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▲宋芸樺呼籲大家報名金片子。（圖／台北市電影委員會）

▲宋芸樺擔任評審。（圖／台北市電影委員會）

金片子大賽徵件內容以15分鐘內的短片為號召，無主題、內容限制皆可角逐「金片子金獎」（獎金新台幣 60 萬元）、「金片子銀獎」（獎金新台幣 20 萬元）、「金片子銅獎」（獎金新台幣 10 萬元）等大獎以及眾多個人獎項，總獎金超過新台幣112萬元。今年首度設立「評審團國際競賽首獎」鼓勵更多專業優秀的國際創作者參賽，獎金高達3,000美元(近新台幣10萬元)；徵件期間將舉辦「金片子放映室-回顧播映」活動，於台北市電影委員會YouTube頻道首度播映去年入圍作品，累積觀看數最高作品可獲「金片子放映室人氣獎」獎金一萬元。

▲宋芸樺呼籲大家報名金片子。（圖／台北市電影委員會）

▲《半夜鬼上車》入選2024韓國富川國際奇幻影展。（圖／台北市電影委員會）

上屆「最美評審」宋芸樺也呼籲踴躍報名2024金片子大賽，她回憶起自己大學時期對拍片充滿熱情，參加許多短片比賽，認為只要有勇氣跨出第一步，開始去做就對了，她大方分享自己的短片創作心法：「核心主軸明確、有獨特觀點與創意。」她向創作者喊話：「把你們的創意分享出來，不要等了，快來報名吧！」談到勇敢追夢，宋芸樺透露有一個10年以來的夢想：「想要把自己放到陌生環境，享受異地生活，感受不同的人事物。只要有夠明確的夢想，就可以成為勇敢追夢者。」

2024金片子大賽持續與韓國富川國際奇幻影展合作，只要入圍、獲獎之作品就有機會列入明年富川奇幻影展影片。此外，2024富川影展從「2023金片子大賽」之優秀短片中選入2部作品，其中《強強快跑》由梁舒婷導演、金馬最佳新人胡智強「聲音」參與演出，拿下上屆金片子首獎、最佳導演、最佳男演員、最佳攝影等四大獎，導演梁舒婷期待將這股奇幻幽默力量分享給更多人，她表示參加金片子大賽是給自己一次用短篇幅把故事說好的挑戰，嘗試「減法」的各種可能，更鼓勵大家趕快來報名金片子大賽：「創作很難，但越難越好玩，衝一個！」

而獲得最佳男演員獎的胡智強得知《強強快跑》入選韓國富川影展笑說：「非常開心第一次去韓國居然是聲音先過去。」胡智強呼籲創作者踴躍報名金片子大賽：「在創作路上絕對不能錯過的金片子，因為『短』所以『精準』，因為『短』所以『好閱讀』，更因為『短』處處充滿『驚喜』，2024我們一起一鳴金人。」

另一部入選富川影展的作品為金鐘視帝游安順攜手新銳演員雷嘉汭演出夏睿謙導演作品《半夜鬼上車》。夏睿謙得知入選表示：「很意外、很開心，能讓作品走向國際是一個很大的鼓勵，很期待有機會讓國外的觀眾能看到這部作品。」夏睿謙認為拍出作品後，最重要的是作品讓更多觀眾看見，「金片子大賽讓大家有機會把作品曝光給更多觀眾，如果有機會得獎，還有獎金可以繼續創作下一部的作品，千萬別錯過！」

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