獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

記者葉文正／台北報導

藝人李妍瑾昨爆出婚姻觸礁，她接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示：「離婚是我不好，我無法挪出時間拍婚紗，也沒時間辦婚宴，前夫對我很好，他是對我最好的男人。」兩人在今年1月31日離婚，但也有消息傳出，兩人還是有機會復合。

▲李妍瑾與任德榮去年在戶政事務所登記結婚。（圖／記者劉亮亨攝）

不過有周刊說他們婚姻是被錢壓垮，前夫任德榮也出面受訪透露：「妍瑾是個單純的女人，我們的財務很清楚，彼此也都送了對方禮物，她自己為了公司撐得很辛苦，我恨不得幫他負擔，但我們的錢財清清楚楚互不相欠，我曾要給她兩百萬，她也不拿。」

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▲李妍瑾與任德榮兩人曾一度相愛。（圖／任德榮李妍瑾提供）

李妍瑾雖然離婚，但對前夫任德榮滿懷歉意：「我真的自認沒有做好一個稱職的妻子，但是他對我很好，離婚後，他知道我很辛苦，要給我兩百萬，但我沒有拿，我們是手牽手一起去辦離婚，離婚後也互相擁抱，我就是不希望變成怨偶，所以很低調處理，之前籌備婚宴，時間很難配合起來，拍婚紗我也沒空，真的很對不起他。」

▲去年求婚成功也受到祝福。（圖／任德榮李妍瑾提供）

對外傳錢的問題壓垮兩人婚姻，李妍瑾哭得相當崩潰：「我沒有每月拿他三十萬，他總共給我從婚前到婚後共20多萬，這些錢包括我去日本的時候，他有幫我贊助一點，也有送我LV包包，我跟他說可以不用送，他後來真的要我用包包，所以去日本時，我也買了GUCCI背包給他，他送我的沛納海，我本來有推掉，因我不用戴錶，目前為止，他整個盒子外和所有東西，我就是放著，我也叫他拿去賣掉，婚戒我們是互換，我之所以到現在保留就是很看重這段感情，這是人生的無奈，感謝他讓我有過這一段的美好，包括浪漫的求婚，也跟我好好的去簽字，可是我真的沒辦法做好一個妻子的本分，我真的太忙了。」

▲兩人似乎還有復合的機會。（圖／任德榮李妍瑾提供）

至於兩人愛的結晶受精卵，倘若兩人離婚，恐被銷毀，李妍瑾則說也擔心自己生了有沒有辦法好好養育孩子，所以目前也還不知道該怎麼處置。

李妍瑾前夫任德榮說，我們是有在計畫更長遠的將來，所以才有這樣的決定，都是祝福她，不過他也承認：「之前我們只要提到她前男友欠她錢的事情，兩人有點不愉快，兩人曾經有復合的機會，可惜卻被我的木訥反應毀了，我也跟她說，如果願意跟我過小日子，還是很歡迎她回來。」任德榮期待有復合機會，他也希望李妍瑾不要再那麼辛苦，別再硬撐當女漢子了。