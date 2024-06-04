友脫口「要在國館下車」 阿滴滿頭問號：是世代隔閡嗎

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber阿滴經營語言學習頻道走紅，私下也不時會與粉絲分享生活點滴。有趣的是，他4日意外聽到有人將國父紀念館簡稱為「國館」，當場一臉問號。

▲阿滴聽到「國館」這個說法後，頓時滿頭問號。（圖／翻攝自Threads／rayduenglish ）



阿滴4日在Threads透露，今天結束拍攝後，一聽到攝影師脫口要在「國館」下車時，他瞬間滿頭問號，「國父紀念館縮成『國館』？？？是世代隔閡嗎？」

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阿滴解釋，他聽得懂大家將「台北車站」簡稱為「北車」的說法，中正紀念堂直接講成「中正」的方式，他也勉強能接受，但國父紀念館縮減為「國館」的說法，他真的問號。

▲▼阿滴不時會與粉絲互動。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）



阿滴分享完這段經歷後，立刻掀起熱烈討論，網友紛紛留言：「國館真的很久了！！！！跟隱眼差不多時期的那種」、「80%以上的台北年輕人都知道國館」、「國館超多人講！」

阿滴Threads全文：

今天拍攝完攝影師說他要在「國館」下車，我滿頭問號

「北車」我聽得懂，中正紀念堂講成「中正」我勉強可以接受，但是國父紀念館縮成「國館」？？？是世代隔閡嗎