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唐治平母陳屍頂樓「他爛醉狀況外」　前女友丁寧發聲！

記者蕭采薇／台北報導

男星唐治平母親4日驚傳死訊，他在警察上門後渾身酒氣，醉如爛泥。經紀人無奈表示，目前也聯絡不上本人，而曾與唐治平同門，也有過一段情的丁寧，則透過經紀公司向《ETtoday星光雲》表示：「已經一段時間沒有聯絡了。」對於他的狀況不太清楚。

▲▼ 八大電視金鐘58入圍分享會-丁寧。（圖／記者黃克翔攝）

▲丁寧曾與唐治平有段情。（圖／記者黃克翔攝）

據悉唐治平和丁寧分手後還是好友，甚至唐母曾短暫為丁寧孩子的保母，不過這幾年確實比較沒有聯絡。唐治平經紀人向《ETtoday星光雲》表示，才剛和唐治平合作不久，得知他可能經濟有些拮据，「最近這兩個月才開始有狀況，會帶著酒氣到拍攝現場。」

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唐治平將近三年沒戲拍，透過朋友牽線與現任的經紀人合作，當時友人還透露他經濟有些狀況：「希望可以幫幫忙。」而經紀人近來為他大愛台的演出，「雖然是客串，但是是好角色。」但唐治平拍攝時狀況不斷，也讓後續工作接洽更困難，經紀人說：「其實原本都還ok，這兩個月狀況比較多。」

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唐治平, 丁寧

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