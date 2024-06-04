外景女星胸夾氣球「兩顆當場掉出」被看光！劉雨柔揭心機內幕：她故意的

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔出道多年，在演藝圈看過形形色色的人，有次錄外景節目時，還目睹女星為了求出鏡，故意露出胸前春光，「兩顆掉出來…全世界都看光了！」

▲▼劉雨柔曾目睹女星故意掉出胸部。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



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劉雨柔最近在《女王大人》透露，由於已經多次錄製該外景節目，變得比較熟的製作人就提醒她，一開錄就站在兩位主持人後面的正中間，如此一來鏡頭才拍得到。

▲劉雨柔透露該女星一開錄就很有心機。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



沒想到，心機女星一開錄就耍各種手段，利用假笑、假裝站不穩等方式，試圖擠到劉雨柔的位置。

▲劉雨柔當時一直被擠。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



更不對勁的是到了玩水遊戲時，女來賓一律換穿比基尼，如果夾氣球或做大動作，通常都會趕快拉緊泳衣，未料劉雨柔目睹心機女星「一直把比基尼往外撥」，似乎想提高走光的機率。

▲劉雨柔目睹該女星喬比基尼。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



結果心機女星下秒一用胸部夾氣球，當場發出「啪」一聲，胸部直接掉出來。更妙的是，女生此時通常會馬上抱住胸部，但心機女星「啊」一聲後，先是往下看，停頓了3秒再抱住胸部，現場所有人全部看光光。

▲劉雨柔透露現場所有人都看到該女星的胸部了。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）