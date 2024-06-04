ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

外景女星胸夾氣球「兩顆當場掉出」被看光！劉雨柔揭心機內幕：她故意的

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔出道多年，在演藝圈看過形形色色的人，有次錄外景節目時，還目睹女星為了求出鏡，故意露出胸前春光，「兩顆掉出來…全世界都看光了！」

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼劉雨柔曾目睹女星故意掉出胸部。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

劉雨柔最近在《女王大人》透露，由於已經多次錄製該外景節目，變得比較熟的製作人就提醒她，一開錄就站在兩位主持人後面的正中間，如此一來鏡頭才拍得到。

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲劉雨柔透露該女星一開錄就很有心機。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

沒想到，心機女星一開錄就耍各種手段，利用假笑、假裝站不穩等方式，試圖擠到劉雨柔的位置。

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲劉雨柔當時一直被擠。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

更不對勁的是到了玩水遊戲時，女來賓一律換穿比基尼，如果夾氣球或做大動作，通常都會趕快拉緊泳衣，未料劉雨柔目睹心機女星「一直把比基尼往外撥」，似乎想提高走光的機率。

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲劉雨柔目睹該女星喬比基尼。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

結果心機女星下秒一用胸部夾氣球，當場發出「啪」一聲，胸部直接掉出來。更妙的是，女生此時通常會馬上抱住胸部，但心機女星「啊」一聲後，先是往下看，停頓了3秒再抱住胸部，現場所有人全部看光光。

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲劉雨柔透露現場所有人都看到該女星的胸部了。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

推薦閱讀

YTR證實交往4年約砲、出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

YTR證實交往4年約砲、出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！揭泰國內幕：需要求救爸媽

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！揭泰國內幕：需要求救爸媽

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相：完全兩件事

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相：完全兩件事

「短髮小三」曝光！44萬YTR劈4年女友　她PO私訊正宮對話截圖

「短髮小三」曝光！44萬YTR劈4年女友　她PO私訊正宮對話截圖

郭書瑤欠管理費翻車「房產百萬代言沒了」！廠商秒換人　最新動向曝光

郭書瑤欠管理費翻車「房產百萬代言沒了」！廠商秒換人　最新動向曝光

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」　床上監視器畫面PO網：太透

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」　床上監視器畫面PO網：太透

超強、Soya「短髮小三」爆是搶男友慣犯！受害女怒發聲　秒被她封鎖

超強、Soya「短髮小三」爆是搶男友慣犯！受害女怒發聲　秒被她封鎖

當小三還安慰Soya「同為女生心疼妳」！網氣炸出征短髮妹：自以為聖母？

當小三還安慰Soya「同為女生心疼妳」！網氣炸出征短髮妹：自以為聖母？

ECHO登記結婚牙牙姐姐！交往3年「替罹癌爸爸沖喜」　曾交往李千娜

ECHO登記結婚牙牙姐姐！交往3年「替罹癌爸爸沖喜」　曾交往李千娜

孫安佐走鐘內幕爆「夾在前女友和狄鶯中間」！　2女突鬧翻冷戰

孫安佐走鐘內幕爆「夾在前女友和狄鶯中間」！　2女突鬧翻冷戰

獨家／短髮網美揭和超強關係「只剩彼此」！　介入Soya遭謾罵：都會承擔

獨家／短髮網美揭和超強關係「只剩彼此」！　介入Soya遭謾罵：都會承擔

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR證實交往4年約砲、出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！揭泰國內幕：需要求救爸媽

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相：完全兩件事

「短髮小三」曝光！44萬YTR劈4年女友　她PO私訊正宮對話截圖

郭書瑤欠管理費翻車「房產百萬代言沒了」！廠商秒換人　最新動向曝光

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」　床上監視器畫面PO網：太透

超強、Soya「短髮小三」爆是搶男友慣犯！受害女怒發聲　秒被她封鎖

當小三還安慰Soya「同為女生心疼妳」！網氣炸出征短髮妹：自以為聖母？

ECHO登記結婚牙牙姐姐！交往3年「替罹癌爸爸沖喜」　曾交往李千娜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉雨柔

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 唐治平背債「騎單車通勤」往返淡水、北市府！月還金額曝 租屋和媽相依為命
  2. 唐治平母陳屍頂樓「他爛醉狀況外」　前女友丁寧發聲！
  3. 比基尼包不住！李雅英清涼露誘人好身材
  4. 瑤瑤要大家提醒她繳管理費　自嘲再沒繳就該死了
  5. 唐治平爛醉「不知母過世2天」！8天前怪異發文曝光　「怕你想不開」
  6. 曾對自己下降頭消失8個月！YTR王狗揭身體變化　爆孫安佐私下面：本性善良
  7. 唐治平經紀人嘆「他很難聯絡」　經濟陷困境求戲拍⋯卻帶酒氣去現場
  8. 翁立友結婚2年...辣妻太神秘！　遭逼問現況終於鬆口
  9. 徐小可刷卡先買單「阿Ben秒變臭臉」！他走出餐廳才吐唯一堅持
  10. 演完躺一周！一生必看《超炫白蛇傳》屏東登場　表演、市集玩到飽

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366