郭書瑤欠管理費翻車「房產百萬代言沒了」！廠商秒換人　最新動向曝光

圖文／鏡週刊

郭書瑤螢幕形象可愛又動感，但近期頻頻出現讓人傻眼的行徑，去年胞弟捲入共諜案，她第一時間稱一無所知；日前又有讀者向本刊投訴，她是台北市信義區某社區的惡鄰居，除了長達1年不繳管理費，包裹也堆積如山、遲遲不領。新聞爆出後，郭書瑤照原定行程出席電視台節目造勢，聲稱工作不受影響，但本刊掌握消息，她已有百萬元酬勞的房產廣告飛了。

郭書瑤入行15年，好運和衰運不時交替而來，她雖以「殺很大」的童顏巨乳廣告一炮而紅，但感情動態、私生活時常影響形象；近日遭爆成為社區麻煩人物，也讓外界十分震驚，她稱「因為個人生活習慣，沒有把生活上的事務處理好，造成困擾。」並稱自己已經檢討，未來會嚴以律己，不會重蹈覆轍。

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▲多年前存了錢，郭書瑤在台北市信義區買下小豪宅。

疑高層切割 現身不同框

5月27日本刊揭露惡鄰居一案後，郭書瑤照原定計畫、29日出席緯來體育台《高中街舞大賽》節目，擔任推薦人，並載歌載舞表演招牌歌曲。由於當天有電視台高層、多位舞蹈評審及郭台銘夫人曾馨瑩出席，郭書瑤卻在所有表演結束、全體大合照後才出場，被疑遭其他人切割。對此，緯來方面表示絕無此事，只是順應媒體需求的安排，而代表永齡基金會到場的曾馨瑩本來就是人情站台，致詞後沒多久就先離席。

▲15年前，郭書瑤以「殺很大」的童顏巨乳形象一炮而紅。（翻攝自《殺Online》官網）

據悉，郭書瑤在爆出惡鄰居新聞後，也和緯來電視台討論是否要如期出席，最後決定照常完成既定流程。當天上百位媒體追訪郭書瑤，甚至有3家電視台SNG連線報導；被問到是否因負面新聞影響工作，她當下眼睛瞪大，愣了半晌說：「目前是沒有。」

▲郭書瑤（左）曾擔任《旅跑應援團》主持人，展現活潑動感的一面。右為劉品言。（翻攝自郭書瑤IG）

浪姐被淘汰 有望再復活

其實郭書瑤的說法有待保留，據悉，郭書瑤有一個房產廣告邀約因「惡鄰居」事件被抽掉，新人選尚不得而知，但至少已讓她損失百萬元。

▲在TVBS《完全省錢戀愛手冊》中，郭書瑤（右）與林子閎（左）談起格差戀。

郭書瑤在TVBS擔任女主角的喜劇《完全省錢戀愛手冊》播出中，戲裡她死要錢的小資女形象製造不少笑料。不過，她今年最受注目的工作應是參加陸綜《浪姐5》的明星選秀大賽，儘管第2次公演就被淘汰，成為台灣選手裡第一個打包返台的人，其他女星如蔡詩芸、楊謹華、謝金燕都還在團隊奮鬥，但據消息指出，她已受邀再度出發參加復活賽。

▲郭書瑤的螢幕形象甜美可愛，上半年參加陸綜《浪姐5》，力拚唱跳實力。 （翻攝自《乘風2024》官方微博）



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