ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

郭書瑤欠管理費翻車「房產百萬代言沒了」！廠商秒換人　最新動向曝光

郭書瑤近日遭爆惡鄰居行徑，日前尷尬出席活動，卻傳出新代言不保。

圖文／鏡週刊

郭書瑤螢幕形象可愛又動感，但近期頻頻出現讓人傻眼的行徑，去年胞弟捲入共諜案，她第一時間稱一無所知；日前又有讀者向本刊投訴，她是台北市信義區某社區的惡鄰居，除了長達1年不繳管理費，包裹也堆積如山、遲遲不領。新聞爆出後，郭書瑤照原定行程出席電視台節目造勢，聲稱工作不受影響，但本刊掌握消息，她已有百萬元酬勞的房產廣告飛了。

郭書瑤入行15年，好運和衰運不時交替而來，她雖以「殺很大」的童顏巨乳廣告一炮而紅，但感情動態、私生活時常影響形象；近日遭爆成為社區麻煩人物，也讓外界十分震驚，她稱「因為個人生活習慣，沒有把生活上的事務處理好，造成困擾。」並稱自己已經檢討，未來會嚴以律己，不會重蹈覆轍。

多年前存了錢，郭書瑤在台北市信義區買下小豪宅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲多年前存了錢，郭書瑤在台北市信義區買下小豪宅。

疑高層切割　現身不同框

5月27日本刊揭露惡鄰居一案後，郭書瑤照原定計畫、29日出席緯來體育台《高中街舞大賽》節目，擔任推薦人，並載歌載舞表演招牌歌曲。由於當天有電視台高層、多位舞蹈評審及郭台銘夫人曾馨瑩出席，郭書瑤卻在所有表演結束、全體大合照後才出場，被疑遭其他人切割。對此，緯來方面表示絕無此事，只是順應媒體需求的安排，而代表永齡基金會到場的曾馨瑩本來就是人情站台，致詞後沒多久就先離席。

15年前，郭書瑤以「殺很大」的童顏巨乳形象一炮而紅。（翻攝自《殺Online》官網）

▲15年前，郭書瑤以「殺很大」的童顏巨乳形象一炮而紅。（翻攝自《殺Online》官網）

據悉，郭書瑤在爆出惡鄰居新聞後，也和緯來電視台討論是否要如期出席，最後決定照常完成既定流程。當天上百位媒體追訪郭書瑤，甚至有3家電視台SNG連線報導；被問到是否因負面新聞影響工作，她當下眼睛瞪大，愣了半晌說：「目前是沒有。」

郭書瑤（左）曾擔任《旅跑應援團》主持人，展現活潑動感的一面。右為劉品言。（翻攝自郭書瑤IG）

▲郭書瑤（左）曾擔任《旅跑應援團》主持人，展現活潑動感的一面。右為劉品言。（翻攝自郭書瑤IG）

浪姐被淘汰　有望再復活

其實郭書瑤的說法有待保留，據悉，郭書瑤有一個房產廣告邀約因「惡鄰居」事件被抽掉，新人選尚不得而知，但至少已讓她損失百萬元。

在TVBS《完全省錢戀愛手冊》中，郭書瑤（右）與林子閎（左）談起格差戀。

▲在TVBS《完全省錢戀愛手冊》中，郭書瑤（右）與林子閎（左）談起格差戀。

郭書瑤在TVBS擔任女主角的喜劇《完全省錢戀愛手冊》播出中，戲裡她死要錢的小資女形象製造不少笑料。不過，她今年最受注目的工作應是參加陸綜《浪姐5》的明星選秀大賽，儘管第2次公演就被淘汰，成為台灣選手裡第一個打包返台的人，其他女星如蔡詩芸、楊謹華、謝金燕都還在團隊奮鬥，但據消息指出，她已受邀再度出發參加復活賽。

郭書瑤的螢幕形象甜美可愛，上半年參加陸綜《浪姐5》，力拚唱跳實力。 （翻攝自《乘風2024》官方微博）

▲郭書瑤的螢幕形象甜美可愛，上半年參加陸綜《浪姐5》，力拚唱跳實力。 （翻攝自《乘風2024》官方微博）


更多鏡週刊報導
【黑料傷形象】男星牽扯桃色糾紛！撤銷十大傑出青年還被判緩刑3年　工作大受影響難復出
【獨家】【隱居歸田園】猥褻罪一審遭判刑　宥勝農宅圍帆布牆遮羞
【隱居歸田園】男星砸錢金山買2千坪　「種68棵松、35棵柏」打造退休家園

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

YTR證實交往4年約砲、出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

YTR證實交往4年約砲、出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

「短髮小三」曝光！44萬YTR劈4年女友　她PO私訊正宮對話截圖

「短髮小三」曝光！44萬YTR劈4年女友　她PO私訊正宮對話截圖

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！揭泰國內幕：需要求救爸媽

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！揭泰國內幕：需要求救爸媽

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

超強、Soya「短髮小三」爆是搶男友慣犯！受害女怒發聲　秒被她封鎖

超強、Soya「短髮小三」爆是搶男友慣犯！受害女怒發聲　秒被她封鎖

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相：完全兩件事

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相：完全兩件事

當小三還安慰Soya「同為女生心疼妳」！網氣炸出征短髮妹：自以為聖母？

當小三還安慰Soya「同為女生心疼妳」！網氣炸出征短髮妹：自以為聖母？

獨家／短髮網美揭和超強關係「只剩彼此」！　介入Soya遭謾罵：都會承擔

獨家／短髮網美揭和超強關係「只剩彼此」！　介入Soya遭謾罵：都會承擔

ECHO登記結婚牙牙姐姐！交往3年「替罹癌爸爸沖喜」　曾交往李千娜

ECHO登記結婚牙牙姐姐！交往3年「替罹癌爸爸沖喜」　曾交往李千娜

孫安佐走鐘內幕爆「夾在前女友和狄鶯中間」！　2女突鬧翻冷戰

孫安佐走鐘內幕爆「夾在前女友和狄鶯中間」！　2女突鬧翻冷戰

郭書瑤欠管理費翻車「房產百萬代言沒了」！廠商秒換人　最新動向曝光

郭書瑤欠管理費翻車「房產百萬代言沒了」！廠商秒換人　最新動向曝光

孫安佐命盤「資源變負擔」怒戰爸媽！占星師嘆：摩羯座真的不能逼

孫安佐命盤「資源變負擔」怒戰爸媽！占星師嘆：摩羯座真的不能逼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR證實交往4年約砲、出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

「短髮小三」曝光！44萬YTR劈4年女友　她PO私訊正宮對話截圖

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！揭泰國內幕：需要求救爸媽

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

超強、Soya「短髮小三」爆是搶男友慣犯！受害女怒發聲　秒被她封鎖

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相：完全兩件事

當小三還安慰Soya「同為女生心疼妳」！網氣炸出征短髮妹：自以為聖母？

獨家／短髮網美揭和超強關係「只剩彼此」！　介入Soya遭謾罵：都會承擔

ECHO登記結婚牙牙姐姐！交往3年「替罹癌爸爸沖喜」　曾交往李千娜

孫安佐走鐘內幕爆「夾在前女友和狄鶯中間」！　2女突鬧翻冷戰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 郭書瑤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張柏芝發聲明回擊前經紀人　余毓興再發聲明要她回頭是岸
  2. 孩造句考卷「一位位的人才」被扣分！朱芯儀看不懂錯在哪：我給過啊
  3. 愛莉莎莎驚PO「脫光光屁股無碼照」！綠島海邊超猛解放　上千人朝聖
  4. 林采緹不捨愛犬罹肝癌　「半年砸14萬」幫續命：做好最壞打算
  5. 王瞳難得脫了！拍八點檔「1天4餐暴肥」　節食忌口超辣成果出爐
  6. 直擊曾國城攜城嫂現身聚餐　「抱緊處理」謝工作人員
  7. 阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相：完全兩件事
  8. 郭書瑤欠管理費翻車「房產百萬代言沒了」！廠商秒換人　最新動向曝光
  9. YTR超強認了是雙性戀！母「1句話神預言劈腿」　Soya曾淚挺：我不可憐
  10. 林襄被男友狂嫌「很沒質感」！揭真實身分：在他眼裡我就是小妹妹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366