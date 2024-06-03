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韓MV史上最衝擊的反轉結局！　K.Will時隔11年再邀徐仁國、安宰賢拍MV

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手K.Will日前宣布將睽違6年回歸樂壇，且新歌MV將會邀請演員徐仁國和安宰賢當主角，這讓眾人瞬間聯想到11年那個「看到結局無比衝擊」的〈Please don't...〉MV，還有多位外國YouTuber都搶拍MV REACTION。

▲▼安宰賢 徐仁國 k.will。（圖／翻攝自韓網）

▲徐仁國（左）、多順（右二）和安宰賢（右一）11年前合拍K.Will〈Please don't...〉MV。（圖／翻攝自韓網）

K.Will宣布時隔6年回歸，宣布以6月推出新專輯為目標努力中。相關人士透露：「K.Will主打歌MV正在拍攝中，演員徐仁國和安宰賢特別支援來當主角，他們在〈Please don't...〉結緣，最近他們3人合體的模樣引起熱烈討論。」

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有趣的是，新聞中所提到的〈Please don't...〉MV內容常被說是「史上最衝擊」、「史上最意想不到」、「最驚人的反轉」，話題度延燒至今，只要安宰賢、徐仁國一起出現都會被提及，這次自然也引起了熱烈討論。

▲▼安宰賢 徐仁國 k.will。（圖／翻攝自Instagram）

▲安宰賢、徐仁國和K.Will今年再相聚。（圖／翻攝自Instagram）

南韓網友們紛紛表示「天啊！多順也要在啊！這樣世界觀才完整啊」、「希望這次能夠圓滿啦」、「太令人好奇了」、「如果這次是安宰賢視角就太有趣了」、「現在就好期待了」、「如果到時候連多順也參演就太好笑了。」

—MV影片下有〈Please don't...〉MV內容嚴重劇透，請斟酌觀賞—

〈Please don't...〉MV一開始是徐仁國開車行駛在高速公路上，虛幻的多順則坐在副駕駛座笑得燦爛，接著連結到過往回憶是他們在打鬧的樣子，正想對多順生氣時，卻被好友也就是多順的男友阻止。

在一連串徐仁國高速公路爆哭、安宰賢和多順甜蜜互動的穿插下，可見徐仁國每次的表情都很不以為意，聽到安宰賢和多順要結婚時更令人感到衝擊。婚禮當下，他也是站在旁邊露出難過的模樣，將車停在路邊的他，依依不捨地對著空地副駕駛座伸出手卻摸不著人，最後忍不住爆哭。

最後，徐仁國將他、多順和安宰賢在婚禮的合照從多順和安宰賢之間撕開，歌曲結束，他將安宰賢的部分蓋過多順，這才讓觀眾明白，原來他不捨且所愛的是安宰賢。

▲▼安宰賢 徐仁國 k.will。（圖／翻攝自YouTube）▲▼安宰賢 徐仁國 k.will。（圖／翻攝自YouTube）▲▼安宰賢 徐仁國 k.will。（圖／翻攝自YouTube）

▲徐仁國撕掉照片，將安宰賢合在自己身邊，這才讓他的真愛對象曝光。（圖／翻攝自YouTube）

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