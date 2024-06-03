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63歲周華健跌倒「腳還沒完全好」仍繼續開唱！　主動握手合照粉絲

記者張筱涵／綜合報導

香港歌手周華健，現年63歲，仍然在演藝圈中保持高度活躍，5日在一場活動演出中滑倒，所幸就醫後並無大礙，他也很快就回到工作崗位。日前在武漢舉辦演唱會，特別安排結束後的見面會，親民提議要近距離握手打招呼外，也現場拍攝了大合照，他的幸福體態也受到關注。

▲▼周華健。（圖／翻攝自微博）

▲周華健結束演唱會現身後台休息室。（圖／翻攝自微博）

周華健日前在武漢舉辦演唱會，結束後特別安排粉絲見面會，眼見後台休息室有這麼多粉絲等待，主動上前握手打招呼，臉上盡是笑容，會後更全部的人一起合照，毫無架子，現場氣氛相當熱絡。值得一提的是，也有網友注意到他的身形和先前相較豐腴不少，尤其圓滾滾的肚子很有福氣，更添親民感。

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▲▼周華健。（圖／翻攝自微博）▲▼周華健。（圖／翻攝自微博）

▲周華健主動和粉絲握手合照。（圖／翻攝自微博）

事實上，周華健5日在江蘇南通參加一場活動演出，演出結束後在熱情觀眾的圍繞下離場時，不幸因地面濕滑摔倒，讓現場工作人員大驚失色，緊急將他送往醫院。所幸經過治療後，他並無大礙，並在社交媒體上向大家報平安：「只是輕輕摔了一跤，沒事！謝謝大家的關心，天雨路滑，人人小心！」近期相關人員則有提到其實還沒完全好，但他還是為行程馬不停蹄，敬業精神令人佩服。

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