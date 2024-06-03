前T-ara雅凜驚爆「她才是虐童真兇」　法院下令：母女不准接近小孩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團T-ara前成員雅凜與前夫日前互控，她控訴男方動手虐兒，還在小孩臉上大小便，隨即引起相關單位介入調查，怎料，案件在3日大反轉，她遭到檢方起訴虐待兒童、誘拐未成年等罪名，法院判定禁止她與她的母親接近孩子，從頭到尾疑似是她自導自演前夫虐兒，引起各界震驚。

▲雅凜過去曾控訴前夫對兒子施暴。（圖／翻攝自雅凜IG）



雅凜與前夫離婚官司正在進行中，她疑似為了贏得官司，控訴前夫虐兒、打小孩，並貼出與小孩的錄音檔博取同情，當時輿論全相信她所言，只是前夫不斷否認罪名，後來更驚動相關單位介入調查，直到5月8日，首爾中央地檢判定前夫沒有嫌疑，認為雅凜的指控皆沒有證據，且根據小孩所敘述，雅凜高機率誘使小孩說謊。

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前夫無罪，雅凜卻反而害到自己，警方認為她涉及虐待兒童、棄養並放任兒童以及誘拐未成年等罪，已在5月提交起訴單，本案提交給檢方處理。不僅如此，雅凜母親也涉及誘拐未成年罪名，水原家庭法院根據結果判定母女倆直到7月20日前不准接近小孩的住處或幼稚園100公尺以內。

▲雅凜涉嫌虐待兒童，全案移交給檢方調查，過去控訴前夫施暴一事恐怕是自導自演。（圖／翻攝自D社）



雅凜一案大反轉，前夫獲判無嫌疑，他的代理律師對外表示「考量到雅凜是小孩的親母，不會針對女方主張的虛假內容採取對應」，但請求雅凜別再毀損他人名譽以及誣告他人，盼望雅凜就此停手。

雅凜與前夫於2019年結婚，兩人生下2個兒子，夫妻倆結婚以來一直傳出大小紛爭，婚姻最終於2023年底出問題，她在IG發文承認正在打離婚官司，而她疑似為了搶扶養權，IG上爆料前夫虐兒，只是如今案件大反轉，虐兒一案被認為是她自導自演，她反而被法院要求不准接近小孩。