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韓網熱門／爸爸長太帥狂被比較！　宋承憲笑曝：後悔上傳了

記者張筱涵／綜合報導

宋承憲近日上《我家的熊孩子》提到，過去曾在父親節上傳爸爸年輕時期的證件照，結果因此感到後悔，因為被說「帥度比不上爸爸」等等的，而且連爸爸也會說自己年輕時比他帥很多。這個話題也讓宋爸爸證件照再次曝光，引起討論。

【後悔上傳爸爸證件照的藝人】

▲▼宋承憲爸爸。（圖／翻攝自theqoo）

｜討論區留言｜

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1. 反正都這樣了，也上傳別張照片吧

2. 哇，爸爸真的長得好像玄彬

3. 爸爸長得太帥了吧！如果當藝人出道我一定會當他粉絲

4. 哇，有玄彬和姜棟元的感覺

5. 好像韓版的金牌特務

6. 比起宋承憲我也更喜歡那張照片

7. 果然遺傳的力量

8. 而且那個時代拍照都沒有濾鏡和修圖

9. 整個氣勢就很不一般，是超級美男啊

10. 我認識宋承憲爸爸的親戚，他們也都說爸爸比宋承憲帥很多哈哈

11. 那個時代、那樣的外貌沒當電影演員真的好可惜啊

12. 光看標題就猜到是宋承憲，宋承憲也真的很帥，但爸爸在那個時代有那樣的造型和那樣的臉蛋，哇…哈哈

13. 也沒有真的完全是像玄彬，長得很有異國風情

14. 好像外國演員喔

15. 我真的每次看到那張照片都覺得是我看過的人裡面最帥的了

16. 好像模特兒喔

17. 我不是很喜歡評論他人外貌，但真的長得太帥了，真的沒有話語能夠形容

18. 毫無瑕疵，看看他的髮量

19. 希望也能看看其他照片，是我看過的藝人父母裡最傳奇的了

20. 真的是完美到不行的臉蛋欸

21. 先不提他的長相了，造型打扮這麼好看竟然沒出道嗎？那付眼鏡配西裝就像時光旅行者一樣

22. 哇，我一直以為那張照片是玄彬的爸爸，原來是宋承憲的爸爸啊

23. 忍不住好奇爺爺的長相哈哈

24. 不戴眼鏡的話應該就會和宋承憲比較像

25. 讓我想到韓載錫，真的好帥啊

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韓網熱門, 我家的熊孩子, 宋承憲

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