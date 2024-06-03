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直擊／KAT-TUN抵台！龜梨和也拖行李現身　路人見本尊嚇到：好瘦小

記者吳睿慈／台北報導

日本天團KAT-TUN由龜梨和也、上田龍也、中丸雄一所組成，龜梨和也4月曾來台宣傳電影，隔不到2個月，他與隊友合體再度來到寶島，團體睽違6年訪台，此趟是為了錄製節目訪台，早在日前於IG熱情宣傳相關訊息，3日抵台吸引大批粉絲與媒體到場接機。3人一路慢步往出口前進，中丸雄一還驚訝到拿出手機拍下接機人潮。

▲▼日本人氣天團KAT-TUN龜梨和也、上田竜也、中丸雄一等人抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲上田龍也走在前面先打招呼。（圖／記者李毓康攝）

▲中丸雄一期間還拿手機拍下。（圖／記者李毓康攝）

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▲中丸雄一期間還拿手機拍照。（圖／記者李毓康攝）

▲龜梨和也走在後方自己拖行李。（圖／記者李毓康攝）

▲龜梨和也走在後方自己拖行李。（圖／記者李毓康攝）

龜梨和也、上田龍也、中丸雄一3日約莫中午12點09分現身於松山機場入境大廳，上田龍也走在最前面親切地揮揮手，3人並未多做停留，一路往出口方向前進，走在最後方的龜梨和也自己拉著行李箱，當聽到周遭的人大喊「小龜」、「龜梨」，他都會看向該名粉絲並示意點點頭，而一名男性路人見到明星本人則驚呼「好瘦小」、「本人很瘦」。

▲▼日本人氣天團KAT-TUN龜梨和也、上田竜也、中丸雄一等人抵台。（圖／記者李毓康攝）

▼▲KAT-TUN相隔6年合體抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲KAT-TUN龜梨和也、上田竜也、中丸雄一等人抵台。（圖／記者李毓康攝）

KAT-TUN此趟來台錄製富士電視台節目《作什麼KAT-TUN？ in Taiwan》，展開為期兩天一夜的快閃寶島行，官方早在日前公開相關訊息，更募集錄影的觀眾，大批粉絲寫信參加，網路上也有歌迷分享喜悅直呼「我都抽到了」。

▲路人見到龜梨和也本人驚呼「好瘦小」。（圖／記者李毓康攝）

▲路人見到龜梨和也本人驚呼「好瘦小」。（圖／記者李毓康攝）

由於來台訊息早已公開，3人抵台當日吸引百名歌迷到場接機，中丸雄一走到一半還拿出手機拍下接機人潮，直到最後上車時，熱情歌迷仍在車外揮揮手打招呼，不斷喊著成員的名字，目送偶像離開。《作什麼KAT-TUN？ in Taiwan》此次來台錄影兩天一夜，4日離台班機不公開。

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KAT-TUN, 龜梨和也, 上田龍也, 中丸雄一

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