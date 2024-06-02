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陳零九私人招待所喝酒狂歡「同行1人持大麻煙被逮」！　警突擊搜查

北市大安分局日前持搜索票查獲東區一間賭場，並在其他樓層之招待所中意外發現1人持大麻煙，其同行友人中竟還有藝人陳零九。(圖／種子音樂提供)

▲北市大安分局日前持搜索票查獲東區一間賭場，並在其他樓層之招待所中意外發現1人持大麻煙，其同行友人中竟還有藝人陳零九。(圖／種子音樂提供)

圖文／CTWANT

北市大安分局敦化南路派出所日前接獲檢舉，指出轄內忠孝東路四段一帶有德州撲克賭場非法盈利，以籌碼換現金方式賭博財物，警方日前見時機成熟，一舉於1日凌晨，持搜索票執行查緝，當場查獲陳姓負責人與賭客在內等51人，同時搜出大麻菸與新興毒品錠；不過當警方持搜索票同步搜查其他樓層之私人招待所時，竟也搜出1人攜帶大麻菸，而其在場友人中竟還赫見藝人陳零九。

據了解，藝人陳零九1日晚間前往該處私人招待所唱歌喝酒，未料卻遇上警方持搜索票查緝，其同行友人中還被搜出大麻菸，因而遭警方帶回，意外牽連被捲入糾紛中。不過陳零九身上未持有違禁品，也未出現在賭場中，因此未遭警方帶回。

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而該起賭場中，警方也帶回陳姓負責人、荷官5人、工作人員3人、賭客35人、毒品犯嫌1人及在場關係人6人，合計51人，查扣抽頭金暨營業額新臺幣95萬餘元、記帳本4本、點鈔機1台、監視器鏡頭6個、撲克牌8副及籌碼297萬餘元等證物。

據悉，該賭場對外以撲克協會名義招募會員，再以進行撲克比賽方式規避查緝，賽後由賭客於離場前至櫃檯兌換現金，專案小組在查緝過程中，也意外發現2位賭客攜帶二級毒品大麻電子煙、新興毒品哈密瓜錠等。全案依賭博罪、違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法等偵辦。

大安分局強調，此種撲克或競技協會假藉比賽、訓練名義等方式經營，企圖以合法掩護非法，行賭博之實，以規避查緝，嚴重影響社會風氣，警方將持續強力取締，若民眾發現可疑犯罪徵侯應立即向警方報案，共同維護社會治安。

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