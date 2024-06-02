防彈要退伍了！Jin脱下軍裝「隔天秒見1000名粉絲」　強勢回歸

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團防彈少年團自大哥Jin於2022年底入伍後，在經過約莫1年半多的兵役期，他即將於12日退伍，所屬經紀公司BIGHIT MUSIC傳來最新消息，他預計在退伍隔天參加活動「2024 FESTA」，將與千名粉絲見面慶祝防彈出道日，強勢回歸樂壇，引起大批粉絲淚崩直呼終於等到了！

▲防彈Jin即將在12日退伍。（圖／翻攝自Jin IG）



Jin自2022年底入伍後，軍中時常傳來他的近況照，他在社群網站上也非常活躍，不時會留言給下一個即將入伍的成員「那裡如何」、「有去福利社嗎」等等，爆笑互動逗得粉絲哈哈大笑。

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Jin即將於6月12日正式退伍，恰好隔天（6月13日）就是防彈少年團出道11週年紀念日，為感謝大批歌迷的支持，他13日馬上就回歸樂壇，參加首個正式官方活動「2024 FESTA」，活動分為一、二部，將與千名粉絲進行擁抱會，然後再與歌迷聊聊近況並準備了多樣遊戲互動環節。

▲▼Jin預計13日出席官方活動。（圖／翻攝自Jin IG）



作為首位防彈少年團退伍成員，Jin即將正式與歌迷見面，粉絲感動留言「碩珍啊恭喜退伍」，也有人留言「好羨慕中獎的1千名粉絲」、「羨慕可以去的人」、「哇居然是擁抱會」。