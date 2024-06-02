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直擊《星光》林道遠轉當房仲「街上發宣傳單」　民眾目睹鞠躬身影讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

藝人林道遠因選秀節目《超級星光大道》打響知名度，日前宣布轉戰房仲，在林口街頭被直擊親自派發宣傳單，並於社群平台上感謝那些接過宣傳單的民眾，表達從零開始學習的艱難和對未來成功的信心。

▲林道遠街上發宣傳單。（圖／翻攝自林道遠臉書）

▲林道遠街上發宣傳單。（圖／翻攝自林道遠臉書）

林道遠近日被目擊在林口街上親自發宣傳單，目擊的路人大讚：「認真的男人最帥氣！大家有在路上看到道遠嗎？如果有一起給他鼓勵鼓勵吧。」事後在臉書發文說道：「從零學起，雖然起步比較慢了點，但凡走過必留下痕跡，一步一腳印相信一定會有成功的一天。」

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▲林道遠街上發宣傳單。（圖／翻攝自林道遠臉書）

▲林道遠街上發宣傳單。（圖／翻攝自林道遠臉書）

林道遠曾是《超級星光大道》第二季的參賽者，之後演出《新兵日記》中的「賴虎」而知名，2015年與妻子張淨婷結婚後，常分享夫妻生活，還曾涉足飲食業，經營過燒烤及炸物店，如今轉戰房仲，接受《ETtoday星光雲》專訪時談到原因：「因為台灣演藝圈比較不穩定，我也想趁年輕有多一點挑戰，我不想等到我40、50歲的時候再來有中年危急，現在還有體力能力就趕快尋找新的，我也沒有放棄演藝圈。」透露準備了半年，老婆未來也可能加入房仲的行列，夫妻倆一起拼事業。
 

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