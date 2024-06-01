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林俊逸參加羽球賽「2週沒練球」：死定了　還拿到第三名！

記者蔡琛儀／台北報導

入圍金曲獎最佳台語男歌手的林俊逸，今（1日）參加第二屆「愛最大×Converse彩虹盃公益羽球賽」，場內眾星雲集，許多藝人朋友們都共襄盛舉一起來參賽，包含六月、李易、大牙、謝承均、Energy坤達與書偉、邱勝翊、餅乾等等，多達25位愛好打羽球的明星藝人，現場宛如全明星羽球同樂會。

▲▼林俊逸羽球賽。（圖／媒體棧提供）

▲▼林俊逸公益羽球賽拿下季軍。（圖／媒體棧提供）

▲▼林俊逸羽球賽。（圖／媒體棧提供）

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去年比賽因為拉傷小腿忍痛退賽的他，今年再度跟球伴志偉教練捲土重來，林俊逸坦言自從入圍金曲獎之後，行程滿滿，不但忙著馬來西亞演唱會，以及接受媒體專訪，還有排練全民大劇團的新戲《腦內失控的iTunes》，生活變得很忙碌，結果這兩個星期完全沒有時間練球，讓他大呼：「死定了！這次比賽就當作是來玩，去享受打球的樂趣！」不過沒想到他小試身手打了幾球，表現亮眼，竟然打進決賽，拿下季軍，喜事連連的他表示今年果然跟專輯名稱一樣是「上好的一年」。

提到入圍金曲獎心情，林俊逸表示：「心情就是很開心，但是也很緊張，不是緊張金曲獎頒獎典禮，而是緊張要在新戲舞台劇上要邊彈邊唱，因為已經幾年沒有好好練鋼琴，所以也藉著這個機會好好練琴。」林俊逸長期規律性打羽球，認為唱歌、演舞台劇的人很需要體力，羽球除了訓練心肺、體力，增進肺活量，對整個專注力、創造力也很有幫助，他鼓勵大家可以把羽球當作紓壓健身的運動。

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