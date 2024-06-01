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阿部瑪利亞來台7年「考中文檢定」！　炫耀驚人成績：非常開心

記者王靖淳／綜合報導

日本女星阿部瑪利亞曾是女團AKB48成員之1，來台7年的她跨足主持及YouTuber身分，平時也不吝嗇在社群與粉絲互動，最近更拍片分享自己在準備考中文檢定的過程以及最終的成績結果，除了感動直呼好開心之外，更幽默表示：「可以拿來炫耀！」

▲阿部瑪利亞。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）

▲阿部瑪利亞過去曾是AKB48的成員。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）

阿部瑪利亞透露，平常身邊的人都稱讚她的中文很好，因此讓她好奇來台7年的自己中文程度到哪裡，所以就報考中文檢定。阿部瑪利亞分享自己備考的過程，她除了寫模擬試題之外，也買了中文書來惡補，同時也透露，聽力及閱讀部分各50題，自己分別錯14、13題，拿下61分及63分。

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▲阿部瑪利亞。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）

▲阿部瑪利亞會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）

阿部瑪利亞表示，測驗的分級為成1入門、2基礎、3進階、4高級、5流利、6精通，而她模擬題的聽力成績是4高級、閱讀則是3進階。為此她透露和想像的差不多，因為有些題目看不懂。到了正式考試當天，阿部瑪利亞坦言有點緊張，後來在上樓梯走去應考教室時，還突然慌張衝出來，「我沒有拿居留證，差一點沒辦法考試。」

▲阿部瑪利亞（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞 Maria Abe）

▲阿部瑪利亞開心宣布放榜結果。（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞Maria Abe）

在影片最後，阿部瑪利亞開心秀出「華語文能力測驗成績證明」，接著依序揭曉自己聽力及閱讀的成績，「聽力測驗總和1245／1400，厲害耶！流利度Level 5，真的假的？」表示這種感覺就像考到高中一樣地開心，同時也透露，聽力和閱讀的滿分皆為700分，自己分別拿下625分及620分。

▲阿部瑪利亞。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）

▲阿部瑪利亞拍片分享備考的過程。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）

阿部瑪利亞表示，她是以平常心去應考中文檢定，對這個成績結果感到非常開心，因為證明自己學習有成果，接著更笑說：「我覺得這個可以拿來炫耀。」同時也鼓勵想學不同語言的大家，「我覺得你只要是決心，然後努力就可以完成了。」

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阿部瑪利亞, 網紅, YouTuber

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