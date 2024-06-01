張翰舉家成為「台東新移民」　合作「前世情人」學姊見證台灣之美

記者蕭采薇／台北報導

演員張翰甫以電影《以愛之茗》遠赴德國參加柏林影展，他近日受綠色和平之邀拍攝《尋找蔚藍》，他表示：「當仁不讓！」一來自己從小酷愛水上運動，二來他帶領全家移居台東，已是半個台東人，「當然要為大量在台東取景的《尋找蔚藍》效力！」此外更希望藉拍攝以海洋為主題的短片，能機會教育下一代。

▲張翰（左）受邀拍攝《尋找蔚藍》短片。（圖／綠色和平提供）

《尋找蔚藍》短片劇情設定在2048年，海洋資源已近枯竭、大海不再蔚藍的未來，一名從未看過湛藍大海的女孩，穿越時空回到現代，和飾演男主角的張翰一路從城市到海邊蒐集蔚藍。除了全臺最美的海岸公路「南迴公路」，擁有無敵海景的「金崙大橋」，因牛奶海遠近馳名的「龜山島」，國際景點「三仙台」，北海岸的「潮境公園」等壯闊繽紛的自然景觀通通入鏡，期望透過影片中的無敵海景與水下豐富生態，喚醒每個臺灣人心中被大海撫慰的記憶。

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▲《尋找蔚藍》短片劇情設定在2048年，海洋資源已近枯竭，女孩穿越時空而來，從城市到海邊蒐集蔚藍。（圖／綠色和平提供）

張翰舉家移居台東已滿一年，儼然已成「東台灣觀光大使」的他，對《尋找蔚藍》的故事特別有感，更表示拍這部片很開心。提到自己對環境保護，很有心推動，「但平常以我們自己的能力，總覺得很難做到很多事。」

就住在東海岸邊的他，「常看到海邊有好多垃圾，我都會帶垃圾袋去把它撿回來。 」此外，他也介紹短片女主角是自己女兒同校的學姊，表示在片中與她的互動最難忘，「我們是第二次合作，她進步很多 。」而場景的部分，他認為知本平交道最難忘，「一條路往下就可以看到大海，我從沒去過，超漂亮的。」

▲張翰和女星林利霏育有一女，為了小孩教育舉家搬至台東。（圖／張翰提供）

移居台東已屆一年的張翰，現在是演藝圈的「台東通」，也不吝分享他最愛的台東海岸線。說到此他眼中綻放神采，「臺11和臺9線的台東海岸線非常長。可以分成北中南三段。」從太麻里到知本屬南段，是張翰口中見過最美的海灘，但不太適合下水，推薦大家適合玩的在北邊，「如都蘭、東河、都歷都適合下水、旅遊 。包括杉原海水浴場、加母子灣，也是適合浮潛的地方。」

張翰說從小就喜歡海，小時候也常去游泳池游泳，「但我還是覺得游泳就要到大自然裡，也受好萊塢電影影響吧，電影裡的海灘都非常漂亮。」本身涉略多種水上運動的他，像獨木舟、潛水、SUP都難不了他，「衝浪比較少，本來今年夏天要學，但還沒開始，很是期待。」

▲張翰帶領全家移居台東，已是半個台東人。（圖／張翰提供）

被問到為何成為台東新移民？張翰和女星林利霏育有一女，夫妻對小孩的教育重視，當女兒幼稚園畢業，在搬去前一年就特別去台東看華德福教育系統的學校，因喜歡當地和學校環境，決定舉家搬去台東。他說：「希望小孩能在小學階段，能玩得開心。家長也要參與，透過上課，認識華德福教育，認識自然，學習如何在環境生存。」

▲張翰《尋找蔚藍》短片，記錄下絕美的「台東藍」。（圖／綠色和平提供）



而住在台東，唯一要學習的是跟大自然搏鬥。張翰說：「我現在台東住的地方沒有太多遮蔽，住的房子沒有鋼筋水泥，如果遇到颱風，房子會比較令人擔心，如果超過十四級的陣風，會考慮帶家人住飯店。」但他也因此學會從氣象預報做判斷。

▲張翰《尋找蔚藍》短片，與女兒的學姊合作。（圖／綠色和平提供）



而對於工作是否常南北往返，他說對演藝工作來說，常常隨遇而安，住在哪裡沒有太大的差別，「今年初到現在，我在台東的日子加總不到四個禮拜，其實在台北的時間也不到一個禮拜。」笑說：「工作在哪裡，人就去哪裡 ，現在工作和生活是可以切割開來。在台東的時候留給家人，該工作的時候就認真工作。」自在又灑脫。