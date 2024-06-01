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《大學生》夏曼娣公開寶寶性別！　戳破氣球「老公真實反應」曝光

記者王靖淳／綜合報導

網紅夏曼娣過去曾是節目《大學生了沒》班底，與出演過《角頭2》的演員洪聆翔交往的她，在2022年宣布結婚，更在今年5月透露將升格準媽媽。最近小倆口舉辦寶寶性別趴，2人在揭曉的過程，全被參與派對的女星紀卜心、李優、陳奕給拍了下來。

▲夏曼娣。（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲夏曼娣舉辦寶寶性別派對。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7、mandy__________grass）

透過紀卜心在IG限動分享的影片畫面可見到，洪聆翔手拿1顆巨大的黑色氣球，在場所有人倒數揭曉，一旁的夏曼娣則是用針將氣球戳破，瞬間噴出多顆粉色的氣球，正式宣布2人即將迎來女寶寶的誕生，使全場興奮尖叫。夏曼娣在得知結果的當下，開心地又叫又跳，而老公洪聆翔則是不斷拍手鼓掌，露出相當滿意的笑容。

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▲夏曼娣。（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲紀卜心參加夏曼娣的寶寶性別派對。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7、mandy__________grass）

夏曼娣在上個月2日透過社群秀出超音波照，宣布與老公的2人世界將正式變為1家3口，同時也分享，初次懷孕讓她覺得好奇妙，尤其是在產檢看到胚胎、聽到寶寶的心跳聲時，更是令她雀躍不止。夏曼娣表示，自己沒有出現孕吐或其他不適，同時也坦言，懷孕給她帶來的變化就是變得很容易餓，「目前13週大概長了0.5公斤，不過吃飽脹氣時會多1.5公斤。」

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關鍵字

夏曼娣, 網紅, 角頭, 大學生了沒, 結婚, 懷孕, 洪聆翔

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