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班艾佛列克驚傳情變！　珍妮佛羅培茲「取消30場演唱會」停工救婚姻

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢夫妻檔班艾佛列克（Ben Affleck）和珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）破鏡重圓，原是美事一件，但結婚不到兩年就傳出感情生變。儘管兩人依然戴著婚戒、牽手現身，但仍被說「看來關係緊張」，同時珍妮佛羅培茲也宣布巡演取消，一時流言四起。

▲珍妮佛羅培茲與班艾佛列克爆婚變。（圖／達志影像／美聯社）

▲珍妮佛羅培茲與班艾佛列克爆婚變。（圖／達志影像／美聯社）

兩人婚變的消息從五月中就開始傳出，根據《時人》雜誌報導，他們對於隱私的想法有差異，像是從復合、結婚，一舉一動都是關注焦點。知情人士透露，相較於J Lo.樂於放閃，「小班很討厭被關注，這讓他非常不舒服，但珍妮佛一直有著不同的方式。」

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消息人士也透露，班艾佛列克對此感到壓力，「毫無疑問，他們不同的風格會產生衝突。」珍妮佛羅培茲喜歡表達自己、渴望關注，樂於將生活和內心攤在陽光下，可是班艾佛列克相當注重隱私。但身旁友人仍表示，對他們有信心，能用愛化解差異。

▲珍妮佛羅培茲與班艾佛列克爆婚變。（圖／達志影像／美聯社）

▲知情人士表示，兩人婚姻確實出現問題，但他們並沒有想離婚。（圖／達志影像／美聯社）

根據《今日娛樂》報導，其實班艾佛列克和珍妮佛羅培茲都不想離婚，「雖然兩個人都不開心，但他們想解決目前的婚姻問題。」但兩人近期被狗仔目擊牽手現身，仍無法消除疑慮，被形容是「關係看來緊張」。

無獨有偶，珍妮佛羅培茲也突然宣布取消30幾場《This Is Me...Now The Tour 》巡迴演出，而其實票房並不差，主辦單位Live Nation在聲明中表示：「珍妮佛正在抽出時間，與她的孩子、家人和親密朋友在一起。」似乎也證實她停下工作，極欲與小班重歸於好的心情。

▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／路透社）

▲珍妮佛羅培茲「取消演唱會」救婚姻 。（圖／路透社）

 

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班艾佛列克, Ben Affleck, 珍妮佛羅培茲, Jennifer Lopez

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