獨／10間公司搶人！王淨「結束合約」告別李烈舊東家　新身份驚喜曝光

記者蕭采薇／台北報導

新生代女星王淨出道8年，並以《返校》和《瀑布》兩度入圍金馬影后。她因為在計程車上唱《小幸運》影片爆紅，後獲得知名監製李烈欣賞，簽約成為旗下藝人。據悉，王淨合約在五月底到期前，就吸引超過10間公司伸出橄欖枝，但最終她決定自立門戶，與賈靜雯經紀人合作開設公司。

▲王淨結束與舊東家合約，決定成立自己的經紀公司。（圖／記者周宸亘攝）

王淨最早在高中時，就以筆名「菌菌」發表過兩本小說，被稱作「文壇美少女」。在美國讀書的她暑假回台時，因為在計程車上甜美演唱《小幸運》影片爆紅，但最終沒有成為歌手，反而先演了電影《癡情男子漢》。她最初也是個人經紀，之後被監製李烈延攬，成為旗下藝人。

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兩人雖然因為李烈在2021年無預警被辭退，離開一手創立的「影一製作所」後，名義上就不再是王淨的老闆，但兩人師徒感情依舊，之後也曾合作《周處除三害》等作品。據悉，王淨和「影一」的合約在五月底結束，也讓演藝圈默默開啟一場「搶人大戰」，希望將能演又有觀眾緣的王淨納入麾下。

▲王淨被視為「新生代影后」，能演又有觀眾緣，也讓演藝圈默默展開「搶人大戰」。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

圈內人士透露：「就我所知至少將近10間公司想找她談，可能還更多。」也因為王淨男友曹佑寧不久前也換了經紀人，一度業內傳出「不知道他們是不是會一起換公司」的說法，但最終王淨選擇自立門戶，並在與合作《瀑布》有「母女情」的賈靜雯牽線下與其經紀人合作，對工作頗有想法，戀愛腦的說法也不攻自破。

不過，王淨並非成為賈靜雯師妹，而是成立自己的經紀公司「狗狗與花」。對此，王淨前經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「是的（合約已結束），這是一段美好的緣分啊！」現經紀人也向《ETtoday星光雲》證實，雙方從6月開始合作，「目前會先整理一下狀態，期待未來有更多好事發生。」

▲賈靜雯和王淨曾合作《瀑布》，兩人有著「母女情」。（圖／資料照／記者李毓康攝）

王淨也在IG限時動態宣布新動向，並對過去公司的夥伴感謝：「謝謝陪伴我走過每一哩路的同伴們，你們是沿途最燦爛的風景，而那些片刻已經喀擦喀擦地記錄在腦海中了哦！愛你們，愛大家，也愛我自己！平安喜樂每一天。」