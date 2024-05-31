韓網熱門／閔熙珍今天再開記者會！　網友工作效率突暴增：準時收看

記者張筱涵／綜合報導

閔熙珍今（31日）臨時宣布在當地時間下午2點30分（即台灣下午1點30分）舉行記者會，由於今天早上ADOR臨時股東大會將會任命HYBE推薦的3位高層（金主英、李載尚、李京俊）擔任ADOR社內理事。南韓網友都相當好奇記者會是否就是要談論此事，或是會有更多爆炸性的發言，熱烈討論中。

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▲閔熙珍。（圖／路透社）

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【閔熙珍今天下午開記者會，韓網反應】

1. 竟然直接就是今天嗎？啊…又不能看了

2. 希望部長可以快點結束會議

3. 怎麼又惹她啊！安撫她都來不及了

4. 乾脆放手吧，那邊都要被毀了

5. 太好了，今天時間可以過得很快了

6. 要在2點半前結束工作才行了

7. 不！我突然想到自己3點要去做指甲嗚嗚嗚

8. 我要吃什麼東西配著看呢

9. 她的個性真的是很爽快欸

10. 喔！我拔完智齒就來看

11. 我是不是該取消今天的約定嗎

12. 現在就好期待了喔

13. 她是很聰明的人，今天會很冷靜地輾壓對手的感覺

14. TODAY！！！！！

15. 好想即時收看，但現實不允許嗚嗚

16. 哇天啊！今天辦公室沒什麼人，可以看直播了

17. 總覺得今天會跟上次很不一樣

18. 想到上次的記者會就超期待今天的了啊

19. 真的是獨自出戰欸！抖抖抖，加油啊

20. 不過她的親信都被開除了，以後會很辛苦吧

21. 喔！剛好是大家都很睏的時間欸

22. 可惡！我那時候在開會欸

23. 收視人數一定超高

24. 啊～我要讀書欸，上次也強碰到我期中考的時間討厭～

25. 第二次見面會

（以上南韓網友回應取自多則討論文，第一則、第二則、第三則、第四則）