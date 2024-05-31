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閔熙珍臨時宣布：今天再開記者會！　「2親信被罷免」換成HYBE 3高層

記者張筱涵／綜合報導

ADOR（代表為閔熙珍）今（31日）在當地時間早上9點將舉行臨時股東大會，由HYBE推薦的CHRO金主英（音譯）、CSO李載尚（音譯）和CFO李京俊（音譯）將升任社內理事。而閔熙珍宣布將在下午召開記者會，引起熱烈討論。

▲▼閔熙珍。（圖／視覺中國CFP）

▲閔熙珍曾於4月27日召開記者會。（圖／視覺中國CFP）

綜合韓媒報導，ADOR目前僅有閔熙珍連任，其他2位董事（閔熙珍親信）都遭到罷免，在今天舉行的ADOR臨時股東大會上，HYBE推薦的金主英、李載尚和李京俊將正式上任社內理事。閔熙珍能續留，主要是因為法院接受了她所申請的禁止行使表決權的臨時禁制令，因此HYBE未能對「罷免閔熙珍」議案進行表決，便得以留任。

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針對2名親信遭罷免，閔熙珍方其實也在禁止行使表決權的臨時禁制令通過後，對外強調「既然閔代表沒有被罷免，那2位董事也不該遭罷免，如果HYBE罷免董事，就是不尊重法院決定且沒有正當理由的罷免」。HYBE則回應「我們將在法律範圍內進行後續程序」，堅持更換董事。

如今，閔熙珍將與3名HYBE所推薦的內部董事一起工作。金主英是HYBE共17名高級階層主觀中的唯二的女性之一，曾在知名日用品牌擔任人事組長，也曾是遊戲業的HR本部長，是人事方面的專家。

李載尚則是HYBE中長期和海外策略的專家，曾在2021年統籌收購Ithaca Holdings（旗下藝人有Justin Bieber、Ariana Grande、Demi Lovato等知名巨星）。

李京俊曾在ADOR工作過，曾和閔熙珍共事，因此對NewJeans相關業務都很熟悉。

▲▼力挺閔熙珍！NewJeans全員被爆向法院提交請願書　HYBE回應了。（圖／翻攝自NewJeans IG）

▲NewJeans是ADOR旗下藝人。（圖／翻攝自NewJeans IG）

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閔熙珍, HYBE, ADOR, 房時爀

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