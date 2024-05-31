獨家專訪／張學友私下也是神！　陳奕仁親揭歌神巡演幕後秘辛

記者蔡琛儀／專訪

「歌神」張學友今（31日）起於台北小巨蛋舉辦睽違7年的台北演唱會，名導陳奕仁是第二次擔任歌神演唱會的視覺總監，拍過許多廣告、天王天后天團的MV、製作演唱會視覺，照理說已駕輕就熟，但他接受《ETtoday星光雲》獨家專訪表示，其實8年前接到邀請要製作張學友「學友・經典」世界巡迴演唱會的視覺時，非常緊張，就怕搞砸「經典」。

▲張學友今晚起在台北小巨蛋開唱。（圖／超級圓頂提供）

他戒慎恐懼花一個多月和團隊做好概念說明、舞台預覽、視覺測試等完整的企劃報告後，飛到香港去和張學友開會，一口氣開了三、四個小時，讓歌神也滿意點頭。

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▲名導陳奕仁二度擔任張學友演唱會視覺總監。（圖／陳奕仁提供）

這次二度替歌神操刀「60+」巡迴演唱會的視覺，陳奕仁笑說某天接到張學友致電：「阿木，還是你上吧！」就這樣再度接下重責大任，他透露最大的困難度有兩個，其中一段張學友唱經典組曲，陳奕仁把視覺設計成歌劇院的形式，利用LED把畫面切割成一格一格，形成像鷹架的表演空間，搭配53人大樂隊站張學友在身後，「我們想說要破除那空間感，讓他即便有鷹架擋住，也是很有氣勢。」

另一個難題，因這次演唱會以「水」為主題，「要做出流體相關的，又不能看起來沒有娛樂效果，比較難發揮。」張學友還主動提出水裡跳舞的概念，雖然陳奕仁嘴上說誰會在水裡面跳舞，但還是想辦法做出來了，「在水裡跳舞肯定速度不能太快，他編了段現代舞，我們就去拍攝舞者的影片，再用3D對位子，還製作出氣泡，在他們揮灑時可以噴灑出粒子。」讓整個視覺彷彿在深海裡。

▲▼陳奕仁透露，這次製作張學友演唱會視覺有兩大難題。（圖／環球音樂提供）

和張學友共事這些年，陳奕仁透露張學友私下是個蠻幽默的人，也非常念舊情，工作團隊成員大多是張學友年輕時就合作至今，陳奕仁也說，每年生日、過年都會收到張學友親手寫的卡片；而他重視人與人之間的交流，因此相較於視訊或電話，張學友喜歡有事當面談，每到一個新城市巡演，常會打給陳奕仁問他要不要來看，房間也總安排在自己隔壁，每回也都要親自跟陳奕仁寒喧、擁抱。

某天陳奕仁被張學友邀請到他房間吃宵夜，他抱著好奇歌神宵夜內容的期待心情前往，沒想到張學友只吃了清湯麵和燙青菜，「為什麼他這樣吃，因為他不想給身體製造太大的負擔，他很節制。」每每雖會出席慶功宴，但也不會失控暴飲暴食，常常一杯水就是他的慶功宴餐點，相當自律。

▲張學友對表演的熱情令陳奕仁相當佩服。（圖／環球音樂提供）

陳奕仁也回憶，第一次進入張學友的排練場時，遠遠在門口就聽到歌聲，原以為在測試音響放音樂，走進去才發現是張學友本人在唱歌；後來發現張學友不用提詞機，也幾乎不太會忘詞，好奇詢問張學友怎麼做到的，「他說阿木我跟你講，大家都以為我很厲害，我也只是一般人。」

原來張學友總會在新舊巡演的空檔之間每天練唱、背歌詞，等演唱會開始後就不用再花太多時間重新準備，讓陳奕仁更是佩服不已，「他真的就是為了表演而生的一個人，他所有思考邏輯都是扣在表演上面，想著怎樣可以讓表演更好。」