李芷霖小龍女徵選會神隱　前隊長琪琪露面為她打氣

記者葉文正／台北報導

台灣男籃「最強新秀」林庭謙效力大陸職籃CBA天津隊，和啦啦隊女神林襄的師妹「霖霖」李芷霖交往4年。不過中國網友近日爆料，他劈腿當地美女球迷K女，事後林庭謙已和霖霖分手，同時將K女扶正，霖霖則被K女狂嗆雙方你來我往，霖霖所屬小龍女今辦徵選會，前隊長琪琪表示有傳訊息關心她，其他事情一概三緘其口。

▲味全龍小龍女甄選會-靜靜擁有甜美笑容。（圖／記者周宸亘攝）

今天舉行新秀徵選會，包括各務禮美奈、職籃長腿啦啦隊芊芊、人氣直播主靜靜等都來參加徵選，小龍女前隊長琪琪（目前是管理）被問到霖霖的現況，她表示有私訊霖霖關心，至於霖霖目前心情，小龍女經紀人莉奈則表示希望今天以徵選會為主。不過莉奈也透露她有關心霖霖，但詳細狀況也成謎。

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▲味全龍小龍女甄選會-各務禮美奈。（圖／記者周宸亘攝）

今天中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女舉辦「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」號召喜愛棒球且想加入Dragon Beauties小龍女的熱血新人。早前對於霖霖感情狀況，經紀人則表示私生活不給予意見。林庭謙則發出聲明，「對於在感情上處理不當，我深感抱歉，我用不成熟的方式結束前一段關係，導致對方受到傷害。為了結束一段關係，在過程中的溝通不當，演變成現在大家所看到的狀況。對此，我也做出深刻的反省。未來面對感情，我會更加誠實及謹慎對待。」據了解，林庭謙目前人在台灣，但沒有正式現身說明。

▲味全龍小龍女甄選會-小映(右)與琪琪。（圖／記者周宸亘攝）

小龍女隊長之一的李多慧今沒有在徵選會現身，但公司表示，她之後會出現在決選活動擔任評審，目前則是定居在台灣，小映透露之後會找小龍女們去李多慧家一起吃飯，似乎已經揮別之前隊長之爭的陰霾，小映今天也說，過往雖然曾考上空服員但放棄，之後轉攻啦啦隊，她表示目前也不會回去飛，會繼續為啦啦隊效力。

▲林庭謙爆劈腿要小三墮胎，傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手。（組圖／CFP、翻攝leelin0）

小映也表示，要參與遴選啦啦隊員，絕對要具備誠懇笑容，有個特色長才更好，舞蹈可在後天練習。她也提到，真正應援時，忘記動作不要有表情，再慢慢跟著舞動即可，偷瞄旁邊隊友就可以跟上。她說以前都是乖乖聽話，現在要關心到每個女孩的心情。琪琪則說，小映各方面都不錯，每個女孩個性不一樣，有人比較皮，有些比較乖，要順應他們性格去管理。