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拍謝少年歌曲傲登520就職典禮！　副總統蕭美琴一聽反應曝光

▲▼拍謝少年推出新專輯《噪音公寓》 。（圖／記者周宸亘攝）

▲拍謝少年推出新專輯《噪音公寓》 。（圖／記者周宸亘攝）

記者翁子涵／台北報導

拍謝少年由吉他手維尼、貝斯手薑薑及鼓手宗翰三人所組成成軍20年，除了破紀錄成功募資616萬推出新專輯，8月24日也將登北流開唱，日前他們的歌曲還登上520就職典禮，就連副總統蕭美琴聽到後，都忍不住跟著搖擺，讓鼓手宗翰開心表示：「可能（副總統）之前在美國很愛聽搖滾樂，很熱血就會跳舞，覺得很榮幸。」

▲▼拍謝少年的歌曲登上520就職典禮。（圖／記者周宸亘攝）

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▲▼拍謝少年的歌曲登上520就職典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼拍謝少年新專輯《噪音公寓》 發片暨北流演唱會售票記者會。（圖／記者周宸亘攝）

這次是他們首度舉辦大型個唱，拍謝少年坦言：「蠻緊張的，要站上室內大舞台，畢竟玩團20年了，觀眾從一開始十幾個人而已，一半還都是我們朋友。」這次直接挑戰5千人舞台，他們笑說：「算是時候到了，我們也準備好了。」原本他們也各自都有正職工作，如今也一步一腳印，累積出好成績，現在都專職玩樂團，拍謝少年打趣說：「家人沒有給正面肯定，但也沒有阻饒。」

而近來他們也現身台北青島東路遊行， 今被問及此事，拍謝少年表示：「我們剛好是台北市區活動，我們這一代關心國家大事，人如果關心一件事情就會想去現場，再來就是雖然每天都在練團，練團四五個小時就累了，用自己的下班時間，去做想做的事情。」

而團員中貝斯手薑薑更迎來家中的新成員搖身一變成為新手奶爸，手拿bass又持奶瓶的他自嘲：「每天晚上都處於瀕臨崩潰想要大聲哀嚎的狀態！」更常常做音樂做到睡著，薑薑苦笑說：「這張《噪音公寓》專輯製作的過程基本上就是貨真價實的（嬰兒）噪音公寓產物，很多創作的時光都是在小孩睡著之後，夜裡戴著耳機小小聲慢慢磨出來的，肩負著甜蜜的負荷去製作一張搖滾專輯，頓時音樂創作就變成身心靈修煉的課題！」
 

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