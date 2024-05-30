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王楚然「轉頭秒變臭臉」挨罵！隔天假笑掛全程　畫面曝光掀熱議

記者高語璠／綜合報導

大陸女星王楚然近來出演《慶餘年2》，卻被網友捕抓到臭臉、假笑等，一度讓相關關鍵字登上熱搜。對此，王楚然針對臭臉做出回應，表示「我真的沒有不高興」，影片曝光後再度成為焦點，在網路上掀起熱烈討論。

▲▼王楚然回應臉臭。（圖／翻攝自微博／王楚然）

▲王楚然回應臭臉。（圖／翻攝自微博／王楚然）

透過網友上傳的動圖可見到，定完妝髮的王楚然準備搭車離開，推開門後見到迎接她的粉絲後，露出微笑打招呼、還比出愛心手勢，沒想到轉頭就露出臭臉，用舌頭塞著臉頰，這一幕剛好被網友捕抓到，事後將這段影片上傳至網路上。

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▲▼王楚然回應臉臭。（圖／翻攝自微博／劇好看鴨、娛樂有飯）

▲▼王楚然回應臉臭。（圖／翻攝自微博／劇好看鴨、娛樂有飯）

▲王楚然露出臭臉引發討論。（圖／翻攝自微博／劇好看鴨）

隔天同樣定完妝的王楚然，似乎是受到評論影響，這次走出來全程掛著笑容，不敢露出臭臉。有趣的是，這一系列的上班影片，剛好被王楚然的化妝師給看到，邊幫她化妝邊表示「你沒有表情的時候，就是...確實臉很臭，會看起來好像不太高興的樣子」，王楚然聽完，笑著解釋：「但我真的沒有不高興。」

▲▼王楚然回應臉臭。（圖／翻攝自微博／劇好看鴨、娛樂有飯）

▲王楚然隔天全程掛著笑臉。（圖／翻攝自微博／劇好看鴨）

▲▼王楚然回應臉臭。（圖／翻攝自微博／劇好看鴨、娛樂有飯）

▲王楚然回應臭臉。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

影片曝光後，不少網友替王楚然說話，紛紛表示「真的有人天生就是臭臉，但是真的不是不開心」、「別人沒表情說高冷臉，王楚然就是無時無刻要微笑」、「高冷臉人狠狠共情了，每次沒表情就被說兇，不耐煩」。

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