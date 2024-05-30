Ozone險跌落3公尺舞台！　「深陷火海」崩潰喊：我快不行了

▲Ozone推出演唱會主題曲《World Top》。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

男團Ozone推出台北小巨蛋演唱會主題曲《World Top》，高達三公尺的銀鑽舞台，一度讓Ozone跳舞時卡關，尤其是嚴重懼高的祖安坦承：「這個舞台讓我不太舒服，前面有火又是懸崖。」子翔補充說：「我站在祖安旁邊，一直聽到他說：『我快不行了，我腳麻了。』」

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▲▼Ozone舞蹈強度再升級。（圖／索尼音樂提供）



但導演一要求跳，他仍然敬業地舞動起來，因為是無邊際型的舞台，子翔一度險象環生，在排練時差點掉下台，他直說：「真的是驚險時刻！不過其實都有工作人員在旁邊可以及時救援，也很順利和安全的拍完了。」

但這個舞台讓Ozone全員登高，煥鈞表示真的會讓自己有成為王者的感覺，「覺得我們站在上面很有成就感，會有想要猛拚的感覺！」不過在高台跳舞已是拍攝後半段，他們一整天跳下來，體力難免透支，佳辰說：「所以我用歌詞裡的『努力過後才是真的』來鼓勵大家，也催眠自己每一次都要跳好！」

MV一共拍攝兩天、超過30小時，由於舞蹈強度再升級，每跳一次就消耗大量體力，起初練舞跳完一次就累到全員癱倒在地，到拍攝時合計大跳超過80次的「王者之舞」，完全是體力的極限挑戰，在拍攝期間，煥鈞的膝蓋舊傷復發，他仍舊忍痛堅持完成所有的舞蹈拍攝，也表示：「雖然很累，但看到身後的舞者老師們在賣力跳舞，就覺得我們不能輸，我們在拍攝期間能互相給予能量，謝謝大家。」

