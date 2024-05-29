林俊逸久違模仿費玉清　瘦3kg自豪「屁股翹的都會紅」

記者蔡琛儀／台北報導

本屆金曲獎最佳台語男歌手入圍者林俊逸，於昨晚（28日）在馬來西亞雲頂高原渡假區的雲星劇場舉行個人演唱會，吸引近4000位歌迷到場，場面盛況空前。此次演唱會是疫情過後，林俊逸首度在海外舉辦的個人演唱會。

▲▼林俊逸昨晚在馬來西亞開唱。（圖／媒體棧提供）

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林俊逸擅長模仿「小哥」費玉清，但他自從節目《模王大道》後就很少看到林俊逸做整套的小哥模仿秀，這次因應東南亞觀眾對小哥經典歌曲的喜愛，特地設計了一場向小哥致敬的經典歌曲演唱會，包括一開場就獻唱了〈變色的長城〉、〈挑夫〉、〈一翦梅〉等膾炙人口的歌曲。

林俊逸整理了模仿小哥的三大重點：「頭抬高、手舉高、屁股翹」，還打趣說：「是不是屁股翹的都一定會紅？像是陳小雲、費玉清、還有就是林俊逸了！」而小哥昔日在秀場愛講黃色笑話的特色，林俊逸也完整保存，逗得全場觀眾哈哈大笑。也不忘演唱他這次入圍金曲獎最佳台語男歌手的專輯《上好的一年》的〈啉啦啉啦〉、〈伴〉、〈上好的一年〉。他還以粵語問候現場觀眾，並演唱張國榮的〈追〉和梅艷芳的〈女人花〉。

林俊逸在入圍金曲之後仍馬不停蹄的工作，除了積極排練全民大劇團的新戲《腦內失控的iTunes》，還要準備8月4日高流的藍寶石歌廳秀。他表示，目前已經瘦了3公斤，希望能把身形練得更結實，迎接月底的金曲獎頒獎典禮。