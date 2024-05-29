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李翊君曝光秀場生存之道！　靠1招收服樂手老師

▲▼李翊君二度登高流藍寶石大歌廳。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲李翊君二度登高流藍寶石大歌廳。（圖／高雄流行音樂中心提供）

記者翁子涵／台北報導

李翊君今年受高雄流行音樂中心之邀，將二度登上高流「藍寶石大歌廳」演出，李翊君表示：「我37年前出道時，當年的藍寶石大歌廳已進入末期，所以嚴格來說，我其實沒有做過藍寶石的秀。不過倒是北中南到處跑，像是台南、嘉義、台中還有台北的『太陽城』都做過。」儼然成為秀場後期「跑場女王」的她回憶當年，每個受歡迎的藝人平均一天跑個5、6場是很正常的，她自豪開車技術「不錯」，「有次開車趕場，高雄到台中只花一個半小時！」

▲▼李翊君分享在秀場的生存之道。（圖／高雄流行音樂中心提供）

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▲李翊君分享在秀場的生存之道。（圖／高雄流行音樂中心提供）

提及當年在歌廳秀表演的難忘回憶，李翊君透露出道時因為唱國語歌關係，讓她剛登秀場表演時既緊張又備感壓力，「因為當時秀場主要戰場都在中、南部，台語歌市場比較吃香，因此儘管會唱歌，但因為唱國語歌就無法融入其中，所以有點吃虧。」李翊君還開玩笑說自己是主持人眼中「難訪的藝人」，她笑說：「我當時不會太會講台語也聽不懂台語，加上服裝造型不性感華麗，身材也沒啥看頭，我想那些主持大哥應該都很不想訪問我吧！」

李翊君也分享在秀場的「生存之道，她透露自己當年跑秀場因為都唱現場關係，與樂隊及樂手建立起密不可分的關係，也因此跟得跟這群老師們打好關係，她還自曝自己「打通關」的方法就是「送菸」，笑說：「因為天天會見到樂手老師，當然要『巴結』一下，所以以前做秀前，我都會送給每位老師一條菸，而這也是前輩傳授的秘訣，其實就是希望老師能幫我好好彈奏，順便謝謝他們。」

問及老公檢場有無給自己表演的建議？李翊君表示：「常聽檢哥分享當年秀場生活模式，像是白天不起床、晚上不睡覺，雖然當年的我來不及參與藍寶石，但希望能夠藉由我的歌聲跟當年的記憶，把秀場有趣的事分享給現場的觀眾。」李翊君更預告今年將帶來一連串的經典組曲，「第二度登高流藍寶石的秀，我會準備兩段不一樣的組曲，希望能夠讓大家有一場好聽的音樂饗宴，走入時光的隧道，希望大家喜歡我為藍寶石準備的內容。」

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